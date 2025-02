7+1 érdekesség, amit eddig nem tudtál a BAFTA-gáláról

Az egyik legrangosabb európai filmes díjátadó a BAFTA, mely minden évben a Royal Festival Hall-ban kerül megrendezésre. A díjazott filmekhez hasonlóan a gála története is tele van érdekességekkel, amikből összegyűjtöttünk 7+1-et.

Tudtad, hogy a BAFTA ikonikus maszkja titkos üzenetet rejt?

Forrás: BAFTA via Getty Images

1. Minden egy hotelszobában kezdődött

A BAFTA gyökerei egészen 1947-ig visszanyúlnak, amikor brit elitfilmesek egy csoportja találkozott a Hyde Park Hotel egyik szobájában. Céljuk az volt, hogy elismerjék azok munkáját, akik sokat tettek a brit film fejlődéséért.

2. Eredetileg az Oscar-gála után tartották

Érdekes, de a BAFTA díjátadót korábban az Oscar-gála utánra időzítették, rendre április-májusban került megrendezésre. Mivel emiatt kevésbé volt releváns, 2002-ben februárra tették át az időpontot, melyet azóta is tartanak.

3. Rejtett üzenet a maszkban

Kevesen tudják, de a Mitzi Cunliffe szobrászművész által tervezett BAFTA-díj titkos üzenetet hordoz. Ugyanis hátoldalán az egyik szemlyuk körül az atom ábrázolása, a másikon pedig egy TV kapott helyet. Ezzel a televízió és technológia találkozását hivatott szemléltetni.

4. Woody Allen minden idők legnagyobb BAFTA nyertese

Az amerikai rendező 24 BAFTA jelölésből 10-et váltott díjra, ezzel csúcstartó a nyertesek között.

5. Minden idők legfiatalabb nyertese

A BAFTA történetének legifjabb díjazottja Salvatore Cascio volt, aki mindössze 11 évesen vehette át a díjat a Cinema Paradiso című filmben nyújtott alakításáért.

6. 1949-ben csupán 5 díjat osztottak ki

1949 szűkös év volt a brit filmintézet számára, mivel ebben az évben 5 díj került kiosztásra. A legjobb film (brit vagy külföldi), a legjobb brit film, a legjobb dokumentumfilm, egy speciális díj, valamint az ENSZ díja lelt gazdára. Nem árt tudni, hogy ebben az évben osztottak először díjakat.

7. Csak 1976-ban lett hivatalosan BAFTA

Amikor 1976-ban székhelyet váltott a társaság, akkor lettek hivatalosan is The British Academy of Film and Television Arts, amiből a BAFTA mozaikszó ered.

+1 Vilmos herceg a BAFTA fővédnöke