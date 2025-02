A 2025-ös BAFTA-gála nagy meglepetéseket hozott: a brit akadémia a Konklávé és A brutalista című filmeket jutalmazta a legtöbb elismeréssel. A 215 perces, Magyarországon forgatott A brutalista négy díjat zsebelt be, köztük a legjobb rendezőnek járó díjat, míg a titkos pápaválasztás drámáját feldolgozó Konklávé lett az este abszolút győztese, elnyerve a legjobb film díját.

2025-ös BAFTA-gála: a Konklávé alkotói és színészei

Forrás: AFP

A szakértők többsége előzetesen a Rokonszenvedés című filmet várta a legjobb alkotások közé, így a brit filmakadémia döntése most az Oscar-esélyeket is felborítja: a BAFTA-díjak általában előrevetítik az amerikai díjátadó eredményeit is.

Demi Moore üres kézzel távozott

A női főszereplők mezőnye okozta a legnagyobb meglepetést. Demi Moore A szer című filmben nyújtott alakításááért kapott jelölést, és esélyesnek is tűnt, mégis Mikey Madison nyerte el a díjat az Anora című filmben játszott szerepéért. A szakma és a közönség egyaránt meglepődött, mivel Moore idén már több jelentős elismerést is besöpört a szerepért.

Demi Moore a BAFTA-gálán

Forrás: Getty Images

A férfi főszereplőknél Ralph Fiennes helyett Adrien Brody vitte el a díjat, aki ezzel egyre közelebb kerülhet második Oscar-szobrához. A mellékszereplők mezőnyében viszont a papírforma érvényesült: Kieran Culkin (Rokonszenvedés) és Zoe Saldaña (Emilia Pérez) is bezsebelték a kategóriájuk díját, folytatva a korábbi díjátadókon látott sikersorozatukat.

Íme a BAFTA-gála díjzottainak teljes listája:

Legjobb film: Konklávé

Legjobb brit film: Konklávé

Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás: Kneecap

Legjobb gyerek vagy családi film: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Legjobb idegennyelvű film: Emilia Pérez

Legjobb dokumentumfilm: Super/Man: The Christopher Reeve Story

Legjobb animációsfilm: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Legjobb rendező: A brutalista, Brady Corbet

Legjobb eredeti forgatókönyv: Rokonszenvedés

Legjobb adaptált forgatókönyv: Konklávé

Legjobb női főszereplő: Mikey Madison, Anora

Legjobb férfi főszereplő: Adrien Brody, A brutalista

Legjobb női mellékszereplő: Zoe Saldaña, Emilia Pérez