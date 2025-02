Gyászol a filmvilág: elhunyt a Dallas sztárja

Alice Hirson, a Dallas és a Hetedik mennyország című sorozatok ismert színésznője, február 14-én, röviddel 96. születésnapja előtt elhunyt. Halálhírét fia, David Hirson erősítette meg a The Hollywood Reporternek. A színésznő pénteken hunyt el természetes halállal a Woodland Hills-i Motion Picture & Television Country House and Hospitalban, ahol körülbelül egy éve élt.

Alice Hirson a Full House című sorozatban - A hazai közönség a Dallasból ismerhette

Forrás: Getty Images

Alice Hirsont a Dallasból ismerhette a hazai közönség

Alice Hirson 1929. március 10-én született Brooklynban, Alice Corinne Thorsell néven. A színészetet az American Academy of Dramatic Arts hallgatójaként tanulta, az iskolát 1948-ban fejezett be. Karrierje gyorsan ívelt felfelé: először a színház világában aratott sikereket, majd a televízió és a filmipar is felfedezte. Első hosszabb televíziós szerepét 1952-ben kapta, később pedig a Broadway színpadán is fellépett.

Ismert szerepei és televíziós sikerei

Hirson 1976-ban Los Angelesbe költözött, ami fordulópontot jelentett televíziós karrierjében. 1982 és 1988 között 26 epizódon át alakította Mavis Anderson karakterét a Dallasban, majd 1996 és 2006 között visszatérő szereplője volt a Hetedik mennyország című sorozatnak.

Ezen kívül olyan népszerű produkciókban is feltűnt, mint az Esküdt ellenségek, a Vészhelyzet, valamint a Döglött akták. A színésznő emlékezetes alakítást nyújtott az Ellen című sorozatban is, ahol 28 epizódon keresztül formálta meg Lois Morgant, a címszereplő anyját.