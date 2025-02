David Lynchre emlékeztek és a Los Angeles-i tűzoltók előtt is tisztelegtek az Amerikai Filmintézet díjátadó gáláján

Az Amerikai Filmintézet díjátadó gáláját eredetileg január 10-én tartották volna, de a kaliforniai erdőtüzek miatt majdnem egy hónappal későbbre tolták. A rendezvényen megemlékeztek a januárban elhunyt David Lynchről.

A közelmúltban elhunyt David Lynch filmrendezőre emlékeztek az Amerikai Filmintézet díjátadó gáláján

David Lynchre emlékeztek

A Beverly Hillsben megrendezett ünnepségen Ariana Grande, Cynthia Erivo, Harrison Ford, Edward Norton, Adrien Brody, Boyd Holbrook, Kristen Bell, Adam Brody, Quinta Brunson, Jesse Eisenberg, Michelle Yeoh, Colin Farrell, Mark Indelicato, Meg Stalter, Ralph Fiennes és Jodie Foster is megjelent, a rendezők közül pedig mások mellett Sean Baker, Denis Villeneuve, James Mangold, RaMell Ross és Edward Berger ült a közönség soraiban. A ceremónia egy rövid felvétellel kezdődött, amelyben David Lynch az Amerikai Filmintézet iránti elkötelezettségéről beszélt. A bejátszás egy felirattal zárult: „Mi is szeretünk, David. És mindig is fogunk”.

Az Emilia Pérez főszereplője, Karla Sofía Gascón nem vett részt a gálán

Az idei filmes díjszezonban már számos jelöléssel és díjjal elismert Emilia Pérez főszereplője, Karla Sofía Gascón nem vett részt a gálán, a produkció sztárjai közül Zoe Saldana, Édgar Ramírez és Adriana Paz, a musicalt rendező Jacques Audiard, valamint a zenéjét és dalait szerző Clément és Camille Ducol foglalt helyet annál az asztalnál, amelynél a filmet gyártó Netflix képviselői is ültek. A Netflix korábban elhatárolódott Gascóntól, aki a közelmúltban bocsánatot kért az évekkel ezelőtt a közösségi médián posztolt kommentárjai miatt, és bejelentette, hogy visszavonul a film kampányából.