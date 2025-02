Angelina Jolie gyerekeinek elegük van: a színésznő úgy véli, butaságot csinálnak

A Santa Barbara Nemzetközi Filmfesztiválon adott interjút Angelina Jolie. A színésznő elárulta, a gyerekei nem élnek-halnak azért, hogy kamera előtt szerepeljenek, sőt...

Angelina Jolie gyerekei nem lesznek színészek

Forrás: Getty Images

Angelina Jolie gyerekeit nem érdekli a színészet

Angelina Jolie a fesztivál egyik díjazottjaként elmondta, hogy hogy hat gyermeke közül egyik sem szeretne filmvásznon szerepelni, többüket az is zavarja, hogy híresek a szülei, Shiloh pedig kifejezetten gyűlöli a celeblétet. „Teljesen elutasítja, a végletekig. Ez már butaság” - vélekedik Jolie. A színésznő hozzátette, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox Léon és Vivienne is nagy művészetrajongók, utóbbi dolgozott is együtt édesanyjával a The Outsidersben. Két fia, Maddox és Pax rendezőasszisztens volt a Maria forgatásán - írja a People.

A színésznő engedi, hogy kibontakozzanak

Jolie a Santa Barbara-i Nemzetközi Filmfesztiválon arról is beszélt, színésznőként sajnálja, hogy egyik gyereke se lép a nyomdokaiba, de anyaként fontos számára, hogy elegendő szabadságot biztosítson nekik, hogy megtalálják a saját útjukat az életben. „Remélem, hogy megadom nekik a lehetőséget, hogy felfedezzék, kik is ők valóban, és olyan célt találjanak, amely valóban fontos számukra és hosszú távon is meghatározza az életüket” – mondta.