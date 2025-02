Horváth Csenge miatt szakított Michele Morrone? - Erről pusmognak a kommentelők

Csenge nagyon hasonlít Michele Morrone exére

Mikor először felreppentek a pletykák Csengéről és Morronéról, azt lehetett tudni, hogy az olasz sztárnak barátnője van, mégpedig Moara Sorio olasz modell, és éppen ezért nem áll kamera elé más nővel, ugyanis nem szeretné kellemetlen helyzetbe hozni. A külföldi hírportálok mindeközben arról számoltak be, hogy a 34 éves színész szakított Moarával. A követők pedig azt is kiszúrták, hogy Moara és Csenge nem csak szinte egyidősek, de kiköpött másai is egymásnak.

Csenge azt állítja, csak munkakapcsolat köti össze őket

Horváth Csenge a Borsnak korábban úgy nyilatkozott, hogy ő inkább munkaként tekintett Michelére, mintsem férfiként, ám at nem tudni, hogyan vélekedik most.

