Isla Fisher elárulta, min ment keresztül, amióta elvált Sacha Baron Cohentől

A hollywoodi sztárpár, Isla Fisher és Sacha Baron Cohen több mint két évtizedes kapcsolatának vetett véget tavaly tavasszal. A 49 éves ausztrál színésznő bevallotta, hogy „a válás a legnehezebb dolog, amin valaha keresztülment”, és elárulta, hogy tervez-e a közeljövőben randizni.

Titokban, két évtized után vált el Isla Fisher és Sacha-Baron-Cohen

Forrás: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto

Isla Fisher és Sacha Baron Cohen együtt döntöttek a válás mellett, amit együtt is jelentettek be

„Csendben elváltunk. Egy hosszú, több mint 20 évig tartó teniszmeccs után végre letesszük az ütőket” — írták közös közleményükben.

A szakításról egy interjúban Isla így nyilatkozott: „Ez a legnehezebb dolog, amin valaha keresztülmentem, és nagyon sokat tanultam magamról a folyamat során. Soha nem hittem volna, hogy a családom szétválik, de elkötelezett és szerető szülők vagyunk”.

Isla Fisher azt is elmondta, hogy a saját szülei akkor váltak el, amikor ő kilencéves volt, és elismerte, hogy az ő békés megállapodásuk az, amire most ő is törekszik. Azt mondta: „Nagyon harmonikus volt, nem emlékszem, hogy valaha is veszekedtek volna bármin is... nagyon befogadóak voltak egymással szemben”.

Isla és Sacha mindketten Londonban élnek, ahol együtt nevelik három gyermeküket. A színésznőt, aki már majdnem két éve szingli, arról is megkérdezték, hogy készen áll-e arra, hogy újra randizzon. Isla viccesen így válaszolt: „Ez nem szerepel a teendőim között. Nem állok készen arra, hogy ilyesmire gondoljak”.