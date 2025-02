A Lánchíd tetején forgatott Keanu Reeves és Halle Berry

Lezárták a Lánchidat, ugyanis Keanu Reeves és Halle Berry Magyarországon forgatja vadonatúj akciófilmjét.

Halle Berry és Keanu Reeves a Lánchídon forgat

Forrás: Bors

Halle Berry és Keanu Reeves Budapesten

Szombaton a Lánchíd tetején vettek fel akciójeleneteket, a forgatáson a Bors is ott volt - a lap exkluzív felvételeit itt meg is nézheted. A Lánchíd környékét teljesen lezárták, a hír végigsöpört a városon és már a rajongók is megjelentek a forgatáson. A gigaprodukció stábja kihelyezett egy táblát is, amelyen elnézést kérnek a fennadásokért. „Figyelem! Filmmunkálatok folynak. A producerek és a stáb elnézést szeretne kérni mindennemű kellemetlenségért, amelyek a film munkálatai során okoznak. Köszönjük az együttműködést és a türelmüket” - tették közzé.

Semmi luxus

Úgy tudni, a John Wick sztárja kimondottan a „puritán” szállások híve, ha külföldön jár. Lapinformációk szerint a színész hallani sem akart hotelről. Reeves meg nem megerősített források szerint - a 8. kerületben lakik, mondván, hogy benne legyen a város forgatagában.