Netflix-botrány a láthatáron: Liam Payne családja váratlanul értesült a műsor folytatásáról

Liam Payne halála után bennfentesek elmondták, hogy a zenész környezete megdöbbent, amikor a menedzsere beleírta a Netflix Building The Band című sorozatába Nicole Scherzinger és Kelly Rowland mellé. Payne ugyanis szemmel láthatóan nem volt abban az állapotban, hogy forgasson. Az ismerős azt állítja, a menedzsere szinte kényszerítette, sőt, szorgalmazta, hogy turnézzon és ő költöztette Miamiban is, ahol Kate Cassidyvel élt. Egy ideig arról volt szó, hogy a Netflix felfüggeszti a sorozatot és majd Liam családjával megbeszélve adják le a felvett részeket, de úgy tűnik, ez mégsem így történik.

Liam Payne halála befolyással van a Building The Band bemutatására

Forrás: Getty Images

Liam Payne zsűritag volt a Building The Bandben

Jólrtesültek szerint a Netflix úgy döntött, hogy folytatja a tragikusan elhunyt Liam Payne által halála előtt forgatott tehetségkutató műsor, a Building The Band közvetítését, annak ellenére, hogy az énekes családja még nem adott rá hivatalos jóváhagyást. A döntés váratlanul érte Payne szeretteit, akik szerint a streamingszolgáltató ezzel nem tartotta tiszteletben a veszteségüket. A halála előtt nyáron az énekes Nicole Scherzinger, Kelly Rowland és AJ McLean társaságában forgatta a Building The Band című műsort, amelynek célja a következő nagy zenei csapat felfedezése volt. Payne a zsűri egyik tagjaként segítette a tehetséges előadók kiválasztását.

A Netflix nem erősítette meg az információkat

A Netflix korábban jelezte, hogy csak a család engedélyével mutatják be a sorozatot, de a The Sun szerint a streamingszolgáltató mégis úgy határozott, hogy folytatja a projektet. A hír meglepetésként érte Payne hozzátartozóit, akik utólag szembesültek a bejelentéssel. Egy bennfentes elmondása szerint a család azt hitte, hogy Liam műsora egyfajta tisztelgés lesz az énekes előtt, és hozzátette még nem született meg a végső döntés a bemutatásról. A Netflix alelnöke, Jeff Gaspin megerősítette, hogy folyamatban vannak a megbeszélések, de még nincs hivatalos bejelentés az ügyben. Liam Payne egykori együttese, a One Direction rajongói megdöbbentek a híren, és sokan fejezték ki nemtetszésüket a Netflix döntése kapcsán. A kérdés most az, hogy a streaming szolgáltató végül visszalép-e, vagy a műsor a család beleegyezése nélkül is adásba kerül.