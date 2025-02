Vetkőzéssel keresi kenyerét a 80-as évek legendás énekesnője: milliókat tesz zsebre havonta - FOTÓK

Lorraine Lewis neve a 80-as években vált ismertté, amikor a Femme Fatale hard rock együttes frontembereként színpadra lépett. Az énekesnő pályafutása később a Vixen nevű glam metal zenekarban folytatódott, ahol 2019 és 2023 között énekelt. Bár továbbra is aktívan zenél, most új területen próbálja ki magát: pikáns, pucér fotókat oszt meg magáról, amiért a rajongói szívesen fizetnek — nem is keveset.

Forrás: https://www.instagram.com/lorrainelewisrocks/

Lorraine Lewis új karrierje

A 66 éves énekesnő egy podcastban mesélt arról, hogyan kezdődött az új karrierje az exkluzív tartalmakat kínáló platformon. Elmondása szerint már régóta gondolkodott azon, hogy csatlakozik, de csak most szánta rá magát. Hangsúlyozta, hogy ez az oldal nem csupán egy erotikus tartalakat közvetít, hanem egy sokoldalú felület, amelyet mindenki arra használhat, amire akar.

„Szerintem ez egy klassz platform. Arra használhatod, amire csak szeretnéd” – nyilatkozta Lewis, hozzátéve, hogy bár sokan pornóoldalként tekintenek rá, ez nem igaz, és a tartalmak nem feltétlenül erről szólnak.

Lewis egy hónap alatt 500 előfizetőt gyűjtött, akik 20 dolláros (kb. 8000 forintos) havidíj ellenében hozzáférhetnek exkluzív zenei tartalmaihoz és merészebb fotóihoz. A különleges tartalmakért további összegeket számít fel, így havi bevétele eléri a 10 ezer dollárt, vagyis több mint 3,7 millió forintot keres.

A rockénekesnő elmondta, hogy egyáltalán nem foglalkozik a negatív véleményekkel. Úgy érzi, élete ezen szakaszában már azt teheti, amit szeretne, és büszkén vállalja döntését.

Teljesen logikus, hogy egy olyan lány, mint én, egy olyan rocksztár, mint én, a következő szintre emelkedjen. Mindig is lázadó voltam, és tele vagyok meglepetésekkel.

A rajongók lelkesedése pedig tovább erősíti elhatározását. Mint mondta, sokan már fiatalkoruk óta rajonganak érte, és ez az új platform lehetőséget ad számukra, hogy személyesebb kapcsolatba kerüljenek vele.