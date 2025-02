Elrabolták és brutálisan kivégezték az X-Faktor énekesét

Egy mezőn találtak rá pénteken a 2021-es kolumbiai X-Faktor fiatal sztárjára, a 25 éves Zair Guettére. A menedzserét, a 35 éves Teddy Guevara Alvarezt is a helyszínen találták meg, akkor még élt, de egy zsinór volt a nyakán és több lőtt sebe is volt. Később a kórházban ő is elhunyt, ám előtte méég elmondta, mire emlékszik a Zair Guette elleni támadásból.

Zair Guette, az X-Faktor sztárja brutális gyilkosság áldozata lett

Forrás: Shutterstock

Zair Guette tragédiája: halálra kínozták

A történtekről az azóta a sérüléseibe belehalt menedzsertől lehet tudni, ugyanis elmondta a rendőrségnek, hogy több fegyveres férfi támadt rájuk, miután egy koncertről távoztak. Hozzátette, ismeretlen helyre vitték, majd megkínozták őket, amit Zair Guette nem is élt túl. A Mirror információi szerint bűnszervezet lehet a gyilkosság mögött, a kolumbiai hatóságok jelenleg is vizsgálják a tragédia körülményeit.

A rajongók gyászolják, a családja összetört

„Elvittek tőlünk, és veled együtt ellopták az egész családunk boldogságát. Örök gyászt hagytak a szívünkben és a zene világában, mert büszkén mondhatom, hogy a regionális mexikói zenének kiemelkedő tehetsége voltál. Annyi mindent elértél, nem beszélve arról, amit még terveztél” - írta nővére, Saray Guette a közösségi médiában.