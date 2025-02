Marsi Anikó 50 éves lett: „Szép kerek szám, mint az életem most"

Marsi Anikó számára a születésnap mindig is természetes dolog volt, fiatalabb korában pedig különösebben nem is foglalkozott azzal, hogy telnek az évek. Az 50. évforduló azonban már egy olyan mérföldkő, amely elgondolkodtatta.

Marsi Anikó 50 éves lett

Forrás: TV2

„Most már nem pattanok föl mindig az Erzsébet-kilátóhoz, de végül is futok, de már csak heti 40-45 kilométert. Viszont azt vallom, ez legyen a legnagyobb problémám! Nincs bajom az ötvennel; ha mégis akad, azon kár gondolkodni. A korom nem érdem vagy sorscsapás, hanem egy állapot: nem tudok változtatni rajta" – mondta a hot! magazinnak.

Nem ő az egyetlen a családban, aki idén kerek évfordulót ünnepel: édesanyja nemrégiben töltötte be a 75. életévét.

„Egészen pontosan huszonöt év és három nap különbséggel születtünk. Ő már hatvanéves kora óta mondogatja, hogy öregszik. Ebből szerintem sokáig semmi sem látszott, de amikor betöltötte a hetvenet, már nem tudott elmenni például futni. Persze, most is jön-megy, és szerencsére tökéletes egészségi állapotnak örvend, de azért most már tényleg más."

Marsi Anikó kétszer ünnepel

Marsi Anikó nemcsak egy, hanem két születésnapi ünnepséget is tervez. Egyiket a családja és közeli barátai társaságában tartja, a másikat pedig a Tények Plusz csapatával. Ajándékok tekintetében nem a szokványos meglepetésekre vágyik, hanem olyan dolgokra, amelyeket otthona felújításánál is hasznosítani tud.

„Az a legjobb, ha hoznak egy-két négyzetméternyi csempét, vagy ha semmi ilyesmije nincs, akkor hozzon egy zacskó szöget, mellé pedig egy jó ötletet" – jegyezte meg humorosan. „Én ma így, ötvenévesen azt érzem, hogy telis-tele vagyok energiával, és mivel sokban hasonlítok anyukámra, viccesen mondhatnám, hogy még van legalább húsz jó évem.”