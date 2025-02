Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 46 éves Playboy-modell — ez okozta a halálát

A Playboy-modell és televíziós személyiség, Ariane Bellamar még tavaly év végén hunyt el, ám halálhírét csak most közölték. A halottkémi vizsgálatokat is most hozták nyilvánosságra, amikből kiderült, mi okozta ahíresség halálát.

Ariane Bellamar Playboy-modell halálát szívroham okozta, amelyet a modell volt férje, Tanner Slaught is megerősített egy GoFundMe-n létrehozott oldalon, ahol a temetésére gyűjtenek. Ariane Bellamar Playboy-modell 46 éves volt

Forrás: https://www.instagram.com/arianebellamar/ „A hír sokkoló, mert csak 46 éves volt, biztosíthatom önöket, hogy ez az igazság” – írta Slaught, hozzátéve: „Sajnos sem Ariane, és mi sem voltunk felkészülve erre a hirtelen fordulatra.” Playboy-modellből televíziós személyiség A Floridában született és Torontóban nevelkedett Bellamar Playboy-modellként szerzett ismertséget. Később televíziós műsorokban is feltűnt, például a Beverly Hills-i dadák és a Bravo egykori társkereső sorozata, a The Millionaire Matchmaker című műsorokban. Emellett kisebb szerepeket kapott hollywoodi produkciókban, így feltűnt például A másnaposok egyik jelenetében. Az IMDB- fellelhető életrajza szerint hat évébe telt, mire megkapta első fizetett színészi szerepét az Entourage című sorozat egyik epizódjában. „A Hugh Hefner mellett forgatott filmben Ariane tartós kapcsolatot alakított ki a Playboy Corporationnel, ahol modellként is dolgozott” – olvasható az adatlapján.