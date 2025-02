Drámai fogyása miatt támadják az emberek Selena Gomezt

A 2025-ös SAG-díjátadón Selena Gomez újra felbolygatta az internet népét. Noha nem a színészi tehetségével, hanem inkább a drámai kinézetével. Mi történt az énekesnővel?

Selena Gomez hihetetlenül gyorsan lefogyott

Forrás: Getty Images

Selena Gomez drámai fogyása

A színésznő a SAG-díjátadó eseményén lepte meg újra a rajongóit. Selena egy fekete, szatén Celine ruhát viselt combközépig kivágott szoknyával, szolid kiegészítőkkel (természetesen a Benny Blancotól kapott hatalmas gyűrűvel) és egy Jimmy Choo cipővel koronázta meg a vörös szőnyeges belépőt.

Már a szőnyegen temérdek dicséretet kapott a színésznő az új külseje miatt, de úgy tűnik nem mindenki elégedett a gyors fogyásával. Sokan úgy vélik, hogy Selena már nem a régi, a kommentelők szerint:

„Csontos kinézete egy halott babára hasonlít”

A pletykák szerint a színésznő új kinézetét az ozempicnek köszönheti. Ennek tulajdonítják azt is, hogy a február 16-án tartott BAFTA-díjátadó óta is fogyott.

A 2025-ös BAFTA díjátadó óta is fogyott a színésznő.

Forrás: Getty Images

Olyan pletykák is napvilágot láttak, miszerint Selena hatalmas fogyásának, talán Justin Bieberhez is köze lehet. Nyílt titok volt, hogy Justin imádta Selena karcsú alakját és most, hogy Justin Bieber és felesége házassági válságáról szólnak a hírek sokan azt gondolják, hogy Selena ismét a zenésznek szeretne tetszeni.