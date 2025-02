Sokkoló! Holtan találták a 24 éves színésznőt, de egyelőre senki nem tudja, mi történt

Holtan találták Kim Szae-Ron dél-koreai színésznőt szöuli otthonában vasárnap, majdnem két évvel azután, hogy egy ittas vezetés miatti ítélet után visszavonult a nyilvánosság elől.

A fiatal színésznő vasárnap hunyt el.

Forrás: Multi-Bits via Getty Images

Fiatalon elhunyt a tehetséges színésznő

24 évet élt Kim Szae-Ron

A rendőrség szerint a színésznő holttestére egy barátja talált rá, az idegenkezűséget kizárták, azonban a halála körülményeit egyelőre még vizsgálják.

Kim gyerekszínészként kezdte a pályafutását, 10 évesen megnyerte a legjobb új színésznőnek járó díjat a Buil Film Awardson.

Ezután számos további elismerést is kapott, többek között a Cannes-i Filmfesztiválra is meghívták a 2009-es "A vadonatúj élet" című filmben nyújtott alakításának apropóján. Később szerepelt a 2010-es „The Man from Nowhere” című akciófilmben, a 2012-es „The Neighbors” rejtélyes thrillerben és a 2014-es „A Girl at My Door” drámában, számos filmes és televíziós szerep mellett.

Kim karrierje azonban 2023 áprilisa óta megtorpant, miután a szöuli bíróság bűnösnek találta őt ittas vezetésben, amikor egy évvel korábban a dél-koreai fővárosban összetörte autóját.

Kim elkerülte a börtönt, de körülbelül 14 000 dollár pénzbírságot kapott. Utolsó ismert szerepe a Netflix 2023-as „Bloodhounds” című K-drámájában volt.