Véres hát és összekarcolt lábszár: 5 fizikailag is fájdalmas vörös szőnyeges megjelenés

Mi nők rengeteg áldozatot hozunk a szépségért, de ez még mind semmi a vörös szőnyeges megjelenésekhez képest, amiket a hollywoodi csillagoknak kell kiállniuk.

Bella Hadid egy 10 kilós fátyollal a vörös szőnyegen.

A legfájdalmasabb vörös szőnyeges szettek

Modern kori kínzás

Talán manapság a nőkkel szembeni elvárások valószínűtlenebbek, mint valaha: legyen hatalmas, kerek hátsónk, cérnavékony derekunk, nagy, formás mellünk, kilométer hosszú combunk és persze tökéletes babapofink, amit fenékig érő, tökéletes hajzuhatag keretez. És ez csak az alap, ugye, hiszen arról még nem is esett szó, hogy a tökéletes nő mindig tűsarkúban, szoknyában, tökéletes szettekben jelenik meg, amik kiemelik csodás adottságait. Gondoljunk bele, hogyha egy átlag nőre ilyen hatalmas nyomás nehezedik, mit érezhetnek vajon celebjeink, akiknek minden négyzetcentiméterét millióan figyelik? Nem csoda hát, hogy a vörös szőnyegen mindent beleadnak, olykor könny, vér és verejték árán is.

1. Kim Kardashian a 2024-es Met-gálán

Kim Kardashian

A reality sztár a különleges eseményre egy egyedi Margiela by John Galliano ruhát viselt fémfűzővel, ami olyan valószínűtlenül vékony derekat varázsolt neki, hogy önkéntelenül is azon kezdtünk el gondolkozni, vajon hova pakolta a belső szerveit arra az éjszakára. Meg is volt az ára az extrém külsőnek: Kim látványosan szenvedett a ruhában, amiben nem kapott levegőt, de legalább menni sem nagyon bírt. A bőrén pedig mély nyomokat hagyott a fémfűző belseje.

2. Zendaya A dűne második részének premierjén

Zendaya

A színésznő egy egészen különleges vintage fém Mugler ruhát viselt, ami leginkább egy páncélra emlékeztetett, így egy szemernyi kétséget sem hagyott afelől, hogy elképesztően kényelmetlen viselet. Ráadásul, mivel a fém megtartja a hőt, a Zendaya 10 perc után szédülni és izzadni kezdett, így alig várta, hogy végére kicsomagolhassa magát.

3. Kyle Jenner a 2016-os Met-gálán

Kylie Jenner

A Kardashian klán legfiatalabb tagja egy gyönyörű, ezüst Balmain ruhát viselt, aminek alján rojtokba rendeződve lógott a fémszerű anyag, ami teljesen összekaristolta a Jenner lábát, aminek köszönhetően napokig sebes volt a lábszára.