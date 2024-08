A sztárok körében is egyre népszerűbbek a retro fényképezőgépek

A párizsi olimpián a futballsztár Megan Rapinoe-t látták a lelátón, ahol egy eldobható fényképezőgép volt a kezében és azzal fotózott, míg Alexa Chung modell nemrég mutatta meg az Instagramon, hogy ő is egy klasszikus fényképezőgépet használ. Bella Hadid és Emma Chamberlain szintén a retró technológia hívei, míg Ayo Edebiri, a Medve sztárja az Emmy-díjátadóra is magával vitte a sajátját.

Még a TikTok-on is a digitális fényképezőgépeket dicsérik az alkotók, mint az iPhone-nál is jobbat, hiszen az olyan influencerek, mint Alix Earle is társszerzőként írták alá a trendet a tökéletes képekkel teli közösségi médiafelületeiken.

Egyes régebbi modellek annyira népszerűek, hogy már hónapok óta nem lehet őket megvásárolni, így a fiatalok kénytelenek használt oldalakon keresgélni, hogy elvétve találjanak egyet.

A The Guardian beszámolója szerint a Kodaknál az elmúlt években megduplázódott a film iránti kereslet, míg a Harman, az egyetlen 35 mm-es filmet gyártó brit cég több millió dolláros beruházást jelentett be új termékekbe, mivel a fényképezőgépek iránti őrület egyre nagyobb méreteket ölt. Idén nyáron pedig megjelent a Pentax 17 - az első 35 mm-es filmes fényképezőgép, amelyet több mint két évtizede egy nagyvállalat gyárt. Paul McKay, az Analogue Wonderland nevű brit filmtermékeket forgalmazó cég társalapítója szerint a Pentaxnak „vissza kellett hoznia a mérnököket a nyugdíjból… hogy fiatalabb mérnököket tanítson”