"Whitney Houston testőre voltam" - kitálalt a férfi, aki az ikonikus énekesnőt védte

Whitney Houston generációjának egyik legelismertebb énekesnője volt, de amikor David Roberts felkérést kapott, hogy legyen a testőre, egyáltalán nem esett ámulatba, nem is igazán tudta, hogy ki az az énekesnő, akit védelmeznie kell. Végül hat évig volt Whitney Houston testőre és védte őt világ körüli turnéi során. Úgy véli, ő inspirálta az 1992-es Több mint testőr című filmet, amelyben Houston és Kevin Costner játszották a főszerepet. David huszonöt évvel később könyvet írt azokról az időkről, amikor a 2012-ben, 48 évesen elhunyt sztár testőreként dolgozott.

Whitney Houston és Kevin Costner, aki Whitney Houston testőre volt a Több mint testőr című filmben.

Most végre mindent elmondott Whitney Houston testőre - és bizalmasa

David 1968-ban csatlakozott az RAF rendőrséghez, és Észak-Írországban szolgált, mielőtt 1972-ben belépett az észak-walesi rendőrséghez. Később a Metropolitan rendőrséghez került, ahol 1988-ban fejezte be szolgálatát őrmesterként, külföldi méltóságok és államfők védelmét ellátva. 1988-ban, amikor a londoni amerikai nagykövetségen dolgozott, találkozott először Whitney Houstonnal, aki éppen az Egyesült Királyságba érkezett. Felidézte, hogy egy rendkívül kifinomult, művelt, intelligens, visszahúzódó fiatal hölggyel találkozott. „Nagyon mély benyomást tett rám. A szépsége lenyűgöző volt, még a hosszú New York–London repülőút után is” – mondta. A találkozó előtt a lánya mesélt neki Houston karrierjéről, és vett is néhány albumot tőle. „Egészen egyértelmű volt, hogy egy angyal hangja szól belőle” – mondta.

A testőr és az énekesnő az első pillanattól kezdve remekül kijöttek egymással

Az eredeti megbízás három hónapra szólt, de később felkérték, hogy legyen a biztonsági igazgató az énekesnő távol-keleti turnéján. Elárulta, hogy Whitney az ideje nagy részét a hotelszobájában töltötte, telefonon beszélgetve akkori barátjával, a komikus Eddie Murphyvel. Később szemtanúja volt az énekesnő viharos kapcsolatának Bobby Brownnal, akihez 1992-ben ment feleségül, házasságuk 15 évig tartott. „Meglepő számomra, hogy ilyen sokáig kitartott” – jegyezte meg David. „Valójában az esküvő napján minden biztonsági ember azt mondta: 'Rendben srácok, jövőre ugyanitt találkozunk a válási bulin.' Egyáltalán nem hittük, hogy tartós lesz – és mégis, Whitney ránk cáfolt.” David elmondta, hogy olyan jól megismerték egymást, hogy alig volt szükség szavakra, amikor nyilvános helyen voltak az énekesnővel.

„Ránéztem, és tudtam, mire gondol, mit szeretne, vagy ha tömegben voltunk, és éreztem egy finom húzást a dzsekim hátulján, akkor tudtam, hogy ideje mennünk.”

Houston gyakran Rachel Marron néven jelentkezett be a hotelekbe – ez volt annak a karakternek a neve, akit később A több mint testőr című filmben alakított. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a film nem teljesen tükrözi a valóságot. A filmben Kevin Costner és Whitney Houston karaktere között romantikus kapcsolat alakul ki, de ő leszögezte, hogy inkább egy jószívű nagybácsi volt az énekesnő számára. Amikor megkérdezték tőle, hogy meghalt volna-e érte, határozott választ adott: „Természetesen” – felelte.