Kevin Costner 30 évvel a film bemutatóját követően nemrégiben egy podcastban osztotta meg emlékeit Whitney Houstonnal való barátságáról és közös munkájukról a Több mint testőr című filmben.

Kevin Costner nem volt hajlandó lerövidíteni Whitney Houston temetésére írt 17 perces gyászbeszédét

Forrás: AFP

Kevin Costner azonnal meglátta a lehetőséget az énekesnőben

Costner, aki nem csupán főszereplője, de a producere is volt a filmnek, elmondta, hogy már korán, Ed Sullivan Show-jának egyik epizódjában felismerte Houston tehetségét, és azonnal tudta, hogy őt akarja a film női főszerepére. Annak ellenére is ragaszkodott hozzá, hogy a film rendezője, Mick Johnson nem akarta Houstont szerepeltetni.

Costner elmesélte, hogy a forgatás előtt megkérte Houstont - aki akkor már elismert énekesnő volt, de nem rendelkezett színészi tapasztalattal - , hogy ne nagy stábbal érkezzen, és ígéretet tett neki hogy hogy nem csak a filmben, a munka során is a testőre lesz. A színész hozzátette, biztos volt benne, hogy a film és a betétdala, az I Will Always Love You Houston előadásában hatalmas siker lesz és így is történt.

A színészt megrázta barátja halála

Houston halála 2012-ben mélyen megrázta Costnert, aki elmondta, hogy soha nem látta, hogy Houston szenvedett volna, mindig vidámnak és erősnek tűnt. A színészt Whitney nagynénje, Dionne Warwick kérte fel, hogy mondjon beszédet az énekesnő temetésén. Costner eleinte vonakodott, végül egy hetet töltött a beszéd megírásával, nagyon fontos volt neki, hogy minél szívhezszólóbb legyen és minden fontos elhangozzon benne. A gyászbeszéd azonban majdnem elmaradt, amikor megtudta, hogy a CNN szeretné, ha a felszólalók rövidre zárnák a beszédeket a reklámszünetek miatt. Costner azonban hajthatatlan volt és közölte, hogy ő teljes egészében elmondja a beszédét, ami végül 17 percig tartott.