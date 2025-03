Aimee Lou Wood félt, hogy a fogai miatt mellőzi a szakma: rengeteget gúnyolták a színésznőt

A 30 éves brit színésznő, aki korábban a Szexoktatás (Sex Education) sorozattal vált ismertté, elmondta, hogy kezdetben aggodalommal töltötte el, hogy hollywoodi nagy nevek között kell szerepelnie az HBO sikersorozatában. Aimee Lou Wood, a Fehér Lótusz (White Lotus) legújabb évadának egyik szereplője, nyíltan beszélt arról is, hogy miként kezeli a fogaival kapcsolatos megjegyzéseket és hogyan élte meg a thaiföldi forgatást.

Aimee Lou Woodot sokat szekálták a fogai miatt

Forrás: Getty Images

Aimee Lou Wood úgy érzi, kilóg a sorból

„Ezek az emberek Hollywoodban élnek. Én pedig kis lakásban Délkelet-Londonban” - nyilatkozta Aimee Lou Wood. Hozzátette, hogy britként kezdetben nem is tudta, hogyan kezelje magabiztos hollywoodi kollégáit. „A Fehér Lótusz rajongói úgy vélik, hogy a fogaim miatt, vagy mert nem botoxoltatok, lázadó vagyok” - tette hozzá. Wood korábban elmondta, hogy fiatalabb korában zaklatták megjelenése, főként a fogai miatt. Egy interjúban mesélt arról, hogyan miért gondolta sokáig, hogy „túl csúnya” ahhoz, hogy komolyabb szerepeket kapjon. Egy évvel később azonban már azt nyilatkozta, hogy ezt a korlátot maga állította fel és csupán egy mentális akadály volt, amit le kellett küzdenie.

Aimee Lou Wood a Fehér Lótusz 3. évadában Chelsea-t alakította

Forrás: Getty Images

Önmaga és karaktere közötti határok elmosódtak

Aimee Wood a Fehér Lótusz harmadik évadában Chelsea szerepét, Rick (Walton Goggins) fiatal barátnőjét alakította A sorozat thaiföldi forgatása kapcsán a Guardiannek adott interjújában elmondta: „Lenyűgözött (...) Abban a szállodában laktunk, ahol forgattunk is. Olyan volt, mint egy társadalmi kísérlet”. A forgatás egy Koh Samui-i luxusszállodában zajlott, ott, ahol a stáb és a szereplők is éltek. A színésznőnek a szerepe miatt alig volt lehetősége hazautazni és elmondása szerint a szoros menetrendje miatt sokszor szinte egyedül volt a forgatás ideje alatt, miközben más szereplők időnként hazarepülhettek. Barátai és kollégái aggódtak a kimerültsége miatt, köztük Leo Woodall, a sorozat második évadának sztárja is gyakran felhívta, hogy megtudja, jól van-e. Miia Kovero sminkes pedig felhívta figyelmét arra, hogy szüksége lenne egy kis szünetre: „Haza kell menned. Nem tudom, kivel beszélek tovább, Aimee-vel vagy Chelsea-vel”. Wood beismerte, hogy annyira beleélte magát a szerepébe, hogy időnként önmaga és karaktere közötti határok elmosódtak.