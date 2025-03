Lecserélik minden idők legszexibb titkos ügynökét: ő lehet a következő James Bond

A James Bond filmek mai napig elképesztően népszerűek, nagyrészt Pierce Brosnan és Daniel Craig alakításának köszönhetően, most azonban új bőrbe bújik a 007-es, mi pedig utánajártunk, kik a legesélyesebbek arra, hogy átvegyék a helyét.

Daniel Craig majd két évtizedig játszotta James Bondot.

Úk a legnagyobb esélyesek az új James Bond film főszerepére

Változások a kémsztoriban

Az Amazon a közelmúltban felvásárolta a James Bond-franchise-t, ezzel egy időben pedig megkezdődtek a találgatások, hogy vajon Daniel Craig után ki lesz a következő színész, aki a sármos 007-es bőrébe bújhat. Volt, aki sejteni vélte, hogy Pierce Brosnan újra visszatér egyik legnépszerűbb szerepéhez, de a belső informátorok azt sejtetik, egy egészen új arcot láthatunk Bondként. És hogy kik a jelöltek? Mutatjuk!

1. Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson

Az egyik legnagyobb esélyesek között emlegetik a Nosferatu színészét, aki hozzászokott már a kaszkadőrmunkához, ráadásul 34 évesen tökéletes életkorban van egy olyan franchise-hoz való csatlakozáshoz, amely több évtizedes elkötelezettséget igényelhet.

2. Dev Patel

Dev Patel

A Gettómilliomos sztárja a Majomember című filmben már bebizonyította, hogy könnyedén megbirkózik a rázós akciójelenetekkel és autós üldözésekkel, így elég tuti befutónak tűnik. Arról nem is beszélve, hogy lenyűgöző alakításaiért bezsebelt már BAFTA-t, SAG-t, Critics' Choice-díjat és Oscar-díjat is.

3. Daryl McCormack

Daryl McCormack

A Rossz nővérek, a Peaky Blinder és a Minden jót, Leo Grande című filmekkel berobbant ír színész igazi sztáralkat, és bizonyára nagyon karizmatikusan alakítaná James Bondot.

4. Joseph Quinn

Joseph Quinn

A Stranger Things Eddie Munsonjaként rajongók millióinak szívébe lopta be magát, bizonyított a Gladiátor II-ben és a Hang nélkül: Első napban is. Azóta pedig rengeteg új filmen dolgozik, ezért lehet, hogy nem akarja magát lekötni egy évekig tartó franchise mellett, de ha mégis megtenné, minden bizonnyal jól járnánk vele.

5. Regé-Jean Page

Regé-Jean Page

A Bridgertonban feltűnt, elképesztően sármos színésznek valószínűleg minden nő örülne, és abban is biztosak vagyunk, hogy csodásan állna rajta a szmoking (is). Bár Page-et zavarja, hogy szépfiúként tartják számon és küzd is ellene, azért a 007-es szerepe egy olyan ziccer, amit semmiképp sem hagynánk ki a helyében.