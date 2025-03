60 éves lett Brooke Shields, aki már csecsemőként a kamerák kereszttüzébe került

A legtöbben A kék lagúna című film női főszereplőjeként ismerték meg Brooke Shields színésznőt, de pályája ennél sokkal összetettebb és ellentmondásosabb. Egy nő, aki Hollywoodban nőtt fel, miközben a világ figyelte minden lépését.

Brooke Shields alig néhány hónapos volt, amikor az első reklámban szerepelt.

Brooke Shields gyermekmodellből igazi ikonná vált — Egy szokatlan karrier kezdete

Édesanyja, Teri Shields tudatosan építette lánya karrierjét — sokak szerint túlságosan is. 12 évesen már a Pretty Baby című botrányfilm főszereplője volt, amelyben egy kiskorú prostituáltat alakított. A film nemzetközi visszhangot váltott ki és mai napig vitatott.

Érdekesség: William Addams Reitwiesner kutatása szerint Shields ősi kapcsolatokat ápol számos olaszországi nemesi családdal, különösen Genovából és Rómából.

A kék lagúna kulisszatitkai — Ártatlanság vagy botrány?

A film 1980-ban jelent meg, és azonnal szenzáció lett — Brooke mindössze 14 éves volt a forgatás idején. A történet a két hajótörött fiatalról szól, akik egy trópusi szigeten nőnek fel, és szerelembe esnek. A film erotikával átszőtt jeleneti sokakat megdöbbentettek, hiszen a főszereplő Brooke Shields még kiskorú volt.

Érdekesség: a meztelen jelentekhez testdublőrt használtak, Brooke anyja szigorúan kikötötte, hogy a lány ne szerepeljen ilyen helyzetekben — ennek ellenére a közvélemény nehezen választotta el a valóságot a szereptől.

A film erotikával átszőtt jeleneti sokakat megdöbbentettek, hiszen a főszereplő Brooke Shields még kiskorú volt

A haját is ragasztószalaggal rögzítették a mellkasához, hogy elfedjék a meztelenséget — ez sokszor kényelmetlenséggel és fájdalommal járt számára. A forgatás egy apró, Fülöp-szigeteki szigeten zajlott, minimális technikai felszereltséggel — a természet valóban ott volt, vadságával és kiszámíthatatlanságával.

Brooke később többször is elmondta, hogy számára a forgatás furcsa kettősséget jelentett: mesébe illő kaland volt, ugyanakkor túl korán konfrontálódott a felnőtté válás kérdésével.

Túlélni Hollywoodot — A botrányokon kívül is létezik élet

Brooke sosem tűnt el a reflektorfényből, de nem is engedte, hogy beskatulyázzák. A Prinecton Egyetemen diplomázott francia irodalomból, ami példátlan teljesítmény volt egy egykori gyereksztártól. Később komédiákban és sorozatokba is feltűnt (Két pasi meg egy kicsi, Szeplőtlen Jane), és számos könyvet írt — őszintén beszélt például a szülés utáni depresszióról is. Anyaság, önelfogadás, karrier — mindezekről bátran és nyíltan nyilatkozott, sok nő számára lett inspiráló példakép.