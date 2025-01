Brooke Shields megrázó nyilatkozata édesanyja alkoholizmusáról: „Állandó gyötrelemforrás volt"

Brooke Shields elmondása szerint gyötrelmes időszakot élt át néhai édesanyja miatt, aki alkoholizmusban szenvedett. Shields az édesanyjával, Teri Shieldsszel való kapcsolatáról írt emlékirataiban, melynek címe „Brooke Shields Is Not Allowed To Get Old” (Brooke Shields nem öregedhet meg). Teri 2012 októberében hunyt el, miután hosszú évekig küzdött demenciával.

Tizenéves amerikai színésznő és modell, Brooke Shields és anyja Teri Shields

Brooke Shields édesanyja alkoholizmusban szenvedett

„Anyám mindig úgy állította be magát, mint aki nem ítélkezik – erre nagyon büszke volt –, de számomra nem így tűnt” – írta Shields az emlékiratában a Daily Mail szerint.

A színésznő arról is vallott, hogy folyamatosan attól félt, bajba kerül vagy valamilyen probléma éri, aminek komoly következményei lesznek, ráadásul a színésznőben a feszültség és a félénkség érzései állandóan jelen voltak.

„Mindig úgy éreztem, hogy bajba fogok kerülni valamiért, vagy hogy tévedek, és gyakran vártam, hogy mikor történik a következő probléma. Ez annak a következménye, ha valakit egy alkoholista nevel fel.”

„Anyám alkoholizmusa állandó gyötrelemforrás volt számomra, és mindig egy kicsit félénk és feszült voltam” – folytatta.

Felszabadulás

Brookse Shield számára a munka volt a felszabadulás, itt a Kék lagúna cimű filmben látható.

Brookse Shield számára a munka volt a felszabadulás, mert ott egy zárt térben lehetett, veszélyforrás nélkül egy előre meghatározott időbeosztás szerint.

„A munka, még ha tudtam is, hogy mind az iparág, mind a közvélemény szeszélyes, stabilnak tűnt abban az értelemben, hogy a forgatáson a tér zárt volt, és szabályok voltak, amelyeket be kellett tartani. Mindig figyelembe vették az időbeosztásodat. Ez bizonyos értelemben felszabadító érzés volt.”

Shields édesanyja menedzsereként dolgozott, mióta a színésznő mindössze 11 hónapos volt. Bár Shields „stabilnak” érezte magát a forgatásokon, otthon sosem tudta, mire számíthat az édesanyjától, így állandóan félt.

„Otthon, anyámmal sosem tudtam, mi fog történni” – vallotta be A menyasszony anyja című sikerfilm sztárja. „A tervek pillanatok alatt megváltoztak. Ahogyan a hangulatok is.”

Másképp akarta csinálni

Amikor eljött az ideje, hogy férjével, Chris Henchyvel közös gyermekeiket neveljék, Shields másként akarta csinálni. A saját életéből tanultak alapján gyerekeit arra ösztönözte, hogy ne féljenek, bátrak legyenek és merjék megosztani gondolataikat.