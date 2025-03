Borzalmasan bántak a Disney eredeti Hófehérkéjével: a létezését is letagadták volna

A Disney új, élőszereplős Hófehérke remake-je már a megjelenés előtt óriási érdeklődést váltott ki és számtalan vita középpontjában áll a szereplőválogatástól egészen az eredeti történet megváltoztatásáig. Úgy tűnik, ez Hófehérke átka, ugyanis 1937-ben, az eredeti film megjelenésekor sem zajlott minden zökkenőmentesen.

Az első Disney-Hófehérke szomorú története

A mesebeli hang tulajdonosa

A fiatal színésznőt, aki Hófehérke hangját kölcsönözte, Adriana Caselottinak hívták és csupán 18 éves volt, amikor megkapta a szerepet. Így is túl idősnek számított azonban, mivel a történet szerint a bajba jutott hercegnő csupán 14 éves volt, így Casellotti gondolt egyet és 16-nak hazudta magát. Ez a turpisság bejött neki, ugyanis hamarosan csörrent a telefonja, hogy megkapta a film főszerepét.

Ekkor azonban még fogalma sem volt a fiatal tehetségnek arról, hogy pontosan milyen mű készül, azt gondolta ugyanis, hogy egy rövidfilmen dolgozik, ami csupán 10-12 perces.

A film készítői meg is hagyták ebben a tévhitben és a szinkronizálásért mindössze 970 dollárt adtak neki, ami a költségvetéshez és befektetett energiához képest nevetségesen kevés fizetés volt.

Nem osztozhatott a sikerben

Azt már mindannyian tudjuk, hogy filmtörténeti mérföldkővé vált a Hófehérke, ami elképesztő sikert aratott szerte a világban. Caselottit azonban még a premierre sem hívták meg, úgy kellett beszöknie rá.

Ráadásul sem Adriana, sem a törpék szinkronhangjainak neve nem volt feltüntetve a stáblistán, mivel a készítők szerették volna azt a látszatot megőrizni, hogy a szereplők nem valódi emberek.

Éppen emiatt az elgondolás miatt Caselotti semmilyen elismerésben nem részesült a filmen végzett munkája miatt, ami csak nehézséget hozott az életébe a későbbiekben is.

Mellőzöttség

A film producere nem szerette volna, ha Hófehérkén kívül mással is társítják Caselotti hangját, ezért semmilyen Disney-produkcióba nem válogatták be a fiatal színésznőt a film megjelenése után. Emiatt a karrierje sosem indult be, pedig egy másik ikonikus filmben is kapott egy kisebb szerepet: az Óz, a nagy varázslóban ő énekelte az egyik dalt, amiért 100 dollárt fizettek neki.