Most érkezett a szörnyű hír - Meghalt A farm, ahol élünk szereplője

Jack Lilley, a népszerű amerikai sorozat, A farm, ahol élünk (Little House on the Prairie) ikonikus színésze, 91 éves korában elhunyt. A hírt Melissa Gilbert - a sorozatban Laura Ingalls Wildert alakító színésznő - erősítette meg a közösségi médiában.

Meghalt Jack Lilley, A farm, ahol élünk sztárja

Forrás: Shutterstock

Jack Lilley A Farm, ahol élünkből is ismerős lehet

Bár több filmben és sorozatban játszott, Jack Lilley nevét leginkább A farm, ahol élünk sorozathoz kötjük. Melissa Gilbert az Instagram-oldalán osztotta meg érzéseit és emlékeit egy hosszú bejegyzésben, amelyben tisztelettel adózott egykori színésztársának. „Kis családunk elveszítette egy tagját. Jack Lilley elhunyt. 91 éves volt. A világon az egyik legkedvesebb embert volt számomra” – írta többek között a 60 éves színésznő. A bejegyzésben Gilbert arról is mesélt, hogy Lilley mennyire fontos szerepet játszott az életében, vigyázott rá, amikor kicsi volt és megtanította lovagolni is.

Az 1974 és 1983 között készült A farm, ahol élünk sokak kedvenc sorozata volt. A Netflix most bejelentette, készül az új sorozat az Ingalls családról, ami a tervek szerint 2026 vagy 2027-ben jelenik meg a streamingoldalon. A castingról még semmit nem lehet tudni, de annyi kiszivárgott, hogy az eredeti sorozat még élő főszereplői közül - sajnos már sokan elhunytak - lesznek, akik feltűnnek az újragondolt szériában. A premier valamikor 2026-2027 körül várható.