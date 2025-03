Rémisztő megpróbáltatásokon ment át Gal Gadot - újabb részleteket árult el eltitkolt terhességéről, amibe kis híján belehalt

A színésznő az Instagramon egy hosszú üzenetben mesélt a történtekről tavaly decemberben. Gal Gadot most pedig a Good Morning America című műsorban árult el további részleteket arról, mi vezetett oda, hogy 8 hónapos terhesen az élete egy hajszálon függött.

Gal Gadot

Forrás: AFP/AFP or licensors

Rémisztő megpróbáltatásokon ment át terhesen Gal Gadot

A reggeli hírműsorban március 10-én, hétfőn adott interjú során Galt a rémisztő megpróbáltatásról kérdezték, és a legelső válasza az volt, hogy a nézők „álljanak ki az egészségükért”, hozzátéve: „A testünk mindig jeleket ad nekünk”.

„Nem hallgattam a testemre” — emlékezett vissza az élményre. „Három héten keresztül erős fejfájásaim voltak, miközben nyolc hónapos terhes voltam. De igazából semmit sem tudtam csinálni, sötétben voltam, nem hallottam semmit. Úgy éreztem, mintha a fejem mindjárt szétrobbanna”.

A sztárt több neurológus is megvizsgálta, akik nem találtak más tünetet, és egyszerűen migrént diagnosztizáltak nála. De végül az édesanyja arra ösztökélte, hogy feküdjön be a kórházba, egy teljes kivizsgálásra.

„Anyukámmal naponta milliószor beszélgetünk, de három hét után azt mondta a férjemnek: Elég volt. Meg kell vizsgáltatnunk, csináltassunk egy MRI-t'” — emlékezett vissza a színésznő 2024. február 5-re, egy nagyon esős napra, amikor hála édesanyjának, vonakodva, de beadta a derekát. És milyen jól tette!

„Kórházba vittek, ahol egy komoly agyi vérrögöt találtak nálam. Pár órán belül trombektómiát végeztek el rajtam, azaz eltávolították a vérrögöt” — árulta el Gal Gadot, hozzátéve, hogy most már jól van, de ha tudta volna, nem várt volna annyit a kivizsgálással, és sokkal könnyebb lett volna a terhessége is.

„De ettől függetlenül nagyon boldog vagyok, hogy élek, és nagyon hálás vagyok mindenért”.

Arra a kérdésre, hogy miért csak most beszél erről, a Wonder Woman sztárja elmondta, hogy attól a pillanattól kezdve készen állt arra, hogy nyíltan beszéljen róla, amikor a műtét után visszatért az intenzív osztályra, de az orvosa azt tanácsolta neki, hogy várja meg a tejes felépülést, amihez nehéz út vezetett, nagyon meg is viselte a sztárt.