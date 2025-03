A plasztikai sebész kitálalt George Clooney új külsejéről: Brad Pitt orvosánál csináltathatta az arcát

Az utóbbi időben hatalmas figyelmet kapott a kávéreklámok királya, George Clooney a nem megszokott kinézetével. Odáig megvagyunk, hogy befestette ősz tincseit barnára, de mi történt az arcával? A közösségi médiában már gőzerővel elindultak a találgatások. Egy híres plasztikai sebész TikTokon rántotta le a leplet, a nők kedvencéről. Tényleg itt a kapuzárási pánik?

George Clooney lebukott a plasztika detektoron.

Forrás: Getty Images

George Clooney halvány árnyéka régi önmagának

Túl a 60-on valójában nem lehetne oka a színésznek, aggódni a kinézetén, mert Clooney még a mai napig több szívet dobogtat meg, mint egy-egy mai, fiatal színészpalánta. Viszont a hónap elején aggasztó képek jelentek meg róla. Befestette a haját barnára és az arca is egészen megváltozott. A közösségi médiában minden felületen elindultak a találgatások, hogy mi történhetett a színésszel.

„Biztos, a Broadway miatt csinálta”

- írta az egyik kommentelő. Míg mások, inkább egészen más kontextusba helyezték az esetet. Egy híres, amerikai plasztikai sebész egy TikTok-videóban elmagyarázta, hogy szerinte mi lehet az oka a színész meghökkentő kinézetének. Az orvos szerint Clooney, nyak- és arcplasztikai kezelésen esett át, hogy megőrizze fiatal kinézetét.

Számomra igazán a tragus (a hallójárat nyílásánál lévő porclebeny) és a pajesz kezdete közötti távolság a gyanús, ami azt jelzi, hogy az arcszövet némileg áthelyeződött

- mondta a doktor. Ez a fajta eljárás a „deep plane” egy igazán népszerű fiatalító műtét manapság. Az orvos azt is elmondta, hogy jól láthatóan Brad Pitt is ugyanezen a műtéten esett át a közelmúltban és talán még ugyanaz az orvos is végezhette az eljárást, mert meglepő a hasonlóság a két újraformázott arcon. Lehet, hogy hamarosan a plasztikázott férfiak ugyanúgy fognak kinézni? Az orvos szerint, nagy rá az esély.