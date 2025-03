Gwyneth Paltrow nyilvánosan szégyenítette meg Meghan Markle-t: ezt tette a világsztár

A klip azzal kezdődik, hogy Gwyneth Paltrow kortyol egyet a kávésbögréjéből, miközben egyenesen a kamerába néz. Ezután betett egy tepsi kekszet a sütőbe,maj mikor a kekszek megsültek, egy serpenyőben elkezdte sütni a tojásait. A videó azzal zárult, hogy a kétgyermekes anyuka bemutatta a teljes étkezést, amely kekszből, tojásból, szalonnából és lekvárból állt.

Gwyneth Paltrow megalázta Meghan Markle-t, legalábbis a kommentelők szerint

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Gwyneth Paltrow-t azzal vádolják a kommentelők, hogy megalázta Meghan Markle-t

„Az én tisztább változatom egy klasszikus reggelire: gluténmentes írós keksz, nem túl tökéletesen főzött, túlsütött tojás és ropogós szalonna #boyfriendbreakfast” — írta a poszthoz, amely Natalie Cole »This Will Be (An Everlasting Love)« című dalának dallamára készült.

A rajongók gyorsan kommentelésbe kezdett, és azzal vádolta Gwyneth Paltrow-t, aki 2008-ban alapította a Goop nevű wellness- és életmódmárkát, hogy árnyékot vet Markle-ra, aki visszatért az életmódhoz, és megmutatta főzőtudományát a Szeretettel, Meghan című új Netflix-showjában.

„Gwyneth annyira őszinte, micsoda friss szemlélet Markle-hoz képest” — írta egy kommentelő.

„Imádom ezt. Nincs hamis ház, hamis konyha, hamis hajhosszabbítás, hamis barátok, csak a gyönyörű, igazi éned” — írta egy másik.

„Lol nem ez az a dal, amit Meghan Markle promójában állandóan használnak?” — kérdezte egy harmadik.

A Page Six megkereste Paltrow képviselőjét, de nem kapott választ. Ám a hónap elején a sztár őszinte véleményt mondott a sussexi hercegné új törekvéseiről.

„Mindenki megérdemel egy esélyt mindenben, amit ki akar próbálni” — magyarázta az 52 éves Paltrow a Vanity Fair április 2025-ös címlapsztorijában, megjegyezve, hogy nem látta Markle új show-jának trailerét. „Úgy neveltek, hogy más nőkre barátként, nem pedig ellenségként tekintsek. Szerintem mindig van bőven hely mindenkinek” — tette hozzá.

Az Oscar-díjas színésznő felidézte, hogy édesanyja, Blythe Danner egyszer azt mondta neki: „Egy másik nő sosem a vetélytársad. ... Ami neked való, az megtalál téged”.

Paltrow azt is elmondta, hogy „erős ösztönnel kiállt” a 43 éves Markle mellett, ahogyan azt mindig teszi, amikor „nagy a lárma bizonyos nőkkel kapcsolatban a kultúrában”.