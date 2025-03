A Hunyadi-sorozat főszereplője, Kádár L. Gellért megosztotta hatalmas örömét

Ha eddig nem ismerte a világ Hunyadi Jánost, most biztosan megismeri. Itthon hatalmas érdeklődés övezi, a TV2-n látható produkció első két részét közel egymillióan látták.

Megdolgozott a Hunyadi sikeréért, méltán büszke a sorozatra Kádár L. Gellért

A Hunyadi főszereplője, Kádár L. Gellért büszke

A Marosvásárhelyen színészetet tanult, mostanáig színpadi színészként dolgozó Kádár L. Gellért talán maga sem számított ekkora sikerre, amikor megkapta Hunyadi János szerepét a sorozatban. Ám szembesülve a rendkívüli sikerrel, Instagram-történetében maga is büszkén osztotta meg, hogy epizódonként 1 millió néző volt kíváncsi a Hunyadi-sorozatra. A színész méltán lehet büszke a produkcióra és magára, a sorozat producere szerint rengeteg munkát fektetett a felkészülésbe annak érdekében, hogy minden egyes jelenetet kaszkadőr nélkül vehessen fel vele a stáb. Így is lett, de nem is úszta meg sérülés nélkül, Gellért az egyik jelenetben egy hatalmas ütést kapott a szeme mellé, ami biztosan fájhatott, de a sikert nézve a színész isúgy gondolhatja: megérte.