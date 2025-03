A Hunyadi sorozat kulisszatitkai: Kádár L. Gellért balesetének különös története

Március 8-án debütált a TV2-n a Hunyadi sorozat, a kanadai-magyar filmproducer, Robert Lantos - akinek olyan sikerfilmekhez köthetjük a nevét, mint A napfény íze, a Barney és a nők, valamint A nevek dala - nagyszabású alkotás kulisszatitkairól mesélt.

Robert Lantos a Hunyadi sorozat kulisszatitkairől mesélt

Forrás: Bánkúti Sándor/Bors

A Hunyadi producere mesélt a munkálatokról

„Jelszavam volt, hogy ne próbáljunk Hunyadiból szentet építeni. Legyen egy hús és vér ember, aki tele van hibákkal – ez a beszéd történt pontosan öt évvel ezelőtt. Amikor a forgatókönyv írás fázisában tartott a csapat, velünk volt George Mihalka és Bán Mór is, aki a Hunyadi regények írója” – idézi Robert Lantost a Bors, aki több tucat kezdetleges forgatókönyvet is átolvasott. „Több tucat verzió készült az első két epizódból, minden egyes változatát elolvastam. Ekkortájt az volt a legnagyobb kihívás, hogy Hunyadi miként fog két rész alatt két nőt is szerelembe vinni. Amíg nem jöttek meg a csodálatos színészeink, el sem tudtuk képzelni, ám miután megérkeztek, egyszer csak el kezdett működni minden. Megvoltak a tekintetek, egyszerűen nem volt kérdés bennünk, hogy ez működni fog” - tette hozzá.

Gellértet egy ütés a szeme mellett találta el

„Gellért (Kádár L. Gellért - akiről itt írtunk bővebben) saját maga csinálja minden akciójelenetét, nagyon sokat edzett a kaszkadőrökkel. Harcolni tanult, lovagolnia is kellett. Amikor a nándorfehérvári csatának egy jelenetét forgattuk, ahol több száz ember volt jelen, és Gellértet kaszkadőrök vették körül és mindenki összevissza csapkodott a kardjával. Gellértet érte egy olyan ütés, ami a szeme mellett találta el. A kaszkadőr, aki bevitte az ütést, rettenetesen érezte magát. Aztán nem telt bele sok idő, mikor kiderült, hogy pontosan egy évvel azelőtt, pontosan ugyanazon a napon, pontosan ez a kaszkadőr kapott egy ütést Gellérttől”– mondta el a producer.

A Hunyadi sorozat álomszép nőiről ebben a cikkünkben olvashatsz.