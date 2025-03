Naomi Watts és Liev Schreiber lánya modellként debütált a párizsi divathéten

Naomi Watts és Liev Schreiber 11 évig voltak házasok, két gyerekük született, fiuk, Sasha 17, lányuk, Kai 16 éves. Utóbbi fiatal kora ellenére idén mutatkozott be modellként, nem is akárhol, a párizsi divathéten, ahol Valentino legújabb kollekciójának darabjait mutatta be.

Naomi Watts és Liev Schreiber legkisebb gyermeke, Kai Schreiber büszkévé tette szüleit, amikor a párizsi divathéten bemutatkozott a Valentino kifutóján. A 16 éves lány vasárnap egy hosszú ujjú, tollas galléros, leopárdmintás miniruhában mutatkozott be a kifutón, amihez kék színű napszemüveget és áttetsző csipkés harisnyát viselt fehér, nyitott sarkú cipővel. Hosszú szőke haját kontyba fogta és egy csipke fejdísszel takarta. Naomi Watts és Liev Schreiber lánya, Kai Schreiber modellként debütált a párizsi divathéten

Forrás: Getty Images Naomi Watts és Liev Schreiber legkisebb gyereke nem győzött áradozni a közösségi médiában Nagy dolog ez Kai Schreibernek, nem mindenki léphet a kifutóra, és még kevesebben vannak, akik Valentino modelljeként tehetik ezt meg. A tini modell meg is osztott néhány a párizsi divathét bemutatóján készült felvételt magáról, lelkes szöveg kíséretében. „Istenem, csordultig van a szívem..." — írta a posztban, és Naomi Watts is megosztotta a képeket, amelyekhez ő ezt írta: „Ez az én @maisonvalentino babám! Sikítok a büszkeségtől. Ilysm @kaischreiberrr" — írta a színésznő a vasárnap megosztott Instagram-galériájához. Liev Schreiber szintén gratulált lányának: „Hölgyeim és uraim az egyetlen és megismételhetetlen, a fékezhetetlen @kaischreiberr!"