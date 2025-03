Ennyit ér Jack Sparrow magánszigete: luxus, amit csak kevesen engedhetnek meg maguknak

A magánszigetek világa valóban a luxus egyik csúcsa, amelyet csak a leggazdagabbak engedhetnek meg maguknak. Egy ilyen sziget birtoklása nemcsak presztízsértékkel bír, hanem teljes elszigeteltséget, nyugalmat és szabadságot is kínál tulajdonosainak. Cserébe van néhány nehézség, amivel meg kell küzdeni, de hát sehol sincs kolbászból a kerítés.

Magánszigetek: elég egy kis darab a a paradicsomból

Magánszigetek: a luxus bizony lemondásokkal jár

Szigetet birtokolni nem könnyű. Először meg kell találni a megfelelő földdarabot, tájékozódni kell az adott ország törvényeiről, majd ki kell csengetni egy szép kerek összeget, hogy a földhivatalban is irigyen nézzenek ránk. A beruházáshoz ráadásul nem feltétlenül elég egy lottónyeremény, szóval érdemes előtte osztani szorozni, hogy ne döntse nyomorba a családi kasszát a szigetvásárlás.

Mennyibe kerül egy magánsziget?

Az árak rendkívül széles skálán mozognak. Egy kisebb, kevésbé fejlett sziget ára néhány százezer dollártól kezdődhet, míg egy exkluzív, infrastruktúrával ellátott trópusi sziget akár több százmillió dollárba is kerülhet. Ha mindezt forintra váltjuk, akár milliárdos összeg is lehet a vége, szóval egy lottóötöst is el lehet verni a luxustelekre.

Példák: • Karib-térség: Egy kisebb sziget akár 1-2 millió dollárért is megvásárolható, míg a Bahamákon vagy a Brit Virgin-szigeteken egy fejlettebb magánsziget 10-50 millió dollárba kerülhet. • Európa: Görögországban vagy Horvátországban akár néhány millió euróért is találni kisebb magánszigeteket. • Csendes-óceán: A Fidzsi-szigetek vagy a Maldív-szigetek területén a luxus szigetek ára akár 100 millió dollár fölé is emelkedhet.

A fenntartás költségei

A vásárlás csak az első lépés – a fenntartás költségei is jelentősek lehetnek. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a világ szebbik végén lévő szigetünkön nincs áram, sőt, sok esetben ivóvíz sem, az internetben meg ne is reménykedjünk. Az infrastruktúra kiépítése újabb költség, és ha már luxusról van szó, személyzet is kell, mégsem moshatjuk fel magunk a konyhát, ha már ennyi pénzt adtunk egy szigetért.