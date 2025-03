Ezért kérték meg Meghan Markle-t, hogy maradjon távol II. Erzsébet királynő halálos ágyától

A hivatalos bejelentés szerint Harry herceg és Meghan Markle is a skóciai Balmoral kastélyba utazott volna, hogy elbúcsúzzanak a néhai uralkodótól. Azonban röviddel később közölték, hogy a terv változott, Meghan mégsem látogatja meg a haldokló királynőt.

Meghan Markle és II. Erzsébet királynő

Forrás: AFP

Károly király akarta, hogy Meghan Markle távol maradjon

Robert Hardman, királyi szerző a Charles III: New King, New Court, The Inside Story című könyvében azt írja, hogy Károly király kifejezett kívánsága volt, hogy Meghan ne legyen jelen II. Erzsébet halálos ágya mellet. A cél az volt, hogy a királyi család tagjai zavartalanul vehessenek végső búcsút Erzsébettől, és elkerüljék az esetleges belső feszültségeket.

Ám a kegyetlennek tűnő döntés nem Meghan ellen szólt: ugyanez a döntés vonatkozott Kate Middletonra, vagyis Katalin hercegnére, aki szintén nem csatlakozott a családhoz Balmoralban.

Harry herceg így reagált az apja kérésére

Harry herceg Tartalék című memoárjában így emlékezett vissza a történtekre:

„Meg és én megnéztük a járatokat. A sajtó azonban elkezdett hívogatni bennünket; nem halogathattuk tovább a döntést”– írta a könyvében. Később Harry felhívta az édesapja. „Azt mondta, hogy szívesen lát Balmoralban, de nem akarja… őt” – utalt Meghanra Harry, hozzátéve, hogy Károly magyarázatát „értelmetlennek és tiszteletlennek” találta. Harry rendreutasította a Károlyt, azt mondta neki, soha többé ne beszéljen így a feleségéről.

Amikor Károly király közölte a fiával, hogy Katalin hercegné sem vesz részt a búcsúzáson, Harry megjegyezte: „Akkor csak ennyit kellett volna mondania."

Harry végül egy lutoni repülőtérről induló charterjárattal érkezett meg Skóciába, azonban mire megérkezett Balmoralba, Erzsébet királynő már elhunyt.