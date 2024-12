Fontos szerepet kapott III. Károly mellett Sienna Miller, aki megjelenésével utalt az új kihívásra

December 12-én jelentették be, hogy Sienna Miller lett a The King’s Foundation legújabb nagykövete, aki a jövőben III. Károllyal együtt támogatja majd az alapítvány küldetését. Az 1990-ben létrehozott szervezet célja a fenntartható közösségek megerősítése és az fiatalok támogatása gyakorlati oktatási programokkal, amelyek a hagyományos készségek elsajátítására összpontosítanak.

Sienna Miller lett a The King’s Foundation új nagykövete

Sienna Miller egyaránt magában hordozza a sztárerőt és a személyes szenvedélyt az alapítvány szellemisége iránt, ami új fejezetet jelent a jótékonysági szervezet számára, amely 2025-ben fennállásának 35. évfordulóját ünnepli majd. Az alapítvány szerint Miller különösen érdeklődik a textíliák és textilgyártás iránt, amely területen a The King’s Foundation számos oktatási programot kínál. A bejelentésre a The King’s Foundation éves karácsonyi énekes istentiszteletén került sor a londoni Knightsbridge-ben, a Szent Pál templomban. Sienna Miller az eseményen egy, a The King’s Foundation textilhallgatói által tervezett, sötétkék, kétsoros gombolású halszálkás elegáns kasmír overálban jelent meg. Az ünnepi alkalomhoz vörös, nyitott orrú magassarkút, hozzáillő vörös borítéktáskát és egy merész arany nyakláncot választott kiegészítőként.

Sienna Miller izgatottan beszélt új szerepéről, és elmondta, hogy örömmel csatlakozott egy olyan szervezethez, amely fontos értékeket képvisel.

„Izgatottan támogatom a fiataloknak nyújtott számos gyakorlati lehetőséget, amely segít fejleszteni tehetségüket ezen a területen, és alig várom, hogy lássam, milyen csodálatos dolgokat visznek véghez a jövőben” – mondta Miller. Miller 2023 szeptemberében ellátogatott a The King’s Foundation központjába, a Dumfries House-ba, hogy többet tudjon meg az alapítvány munkájáról, és nemrégiben részt vett az alapítvány éves díjátadó ünnepségén is a St James’s Palotában. Az ő kinevezése David Beckhamét követi, aki júniusban csatlakozott a szervezethez. Kirstina Murrin, a The King’s Foundation vezérigazgatója elmondta, hogy örömmel üdvözli Millert az alapítványnál, és boldog, hogy a színésznő csatlakozik a küldetésükhöz.