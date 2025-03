Nem hiszed el, ki lett az új Forrest Gump! – Tom Hanks is feltűnik az újraalkotott jelenetben

Chet Hanks és zenekara, a Something Out West új klipjében Tom Hanks ikonikus karakterét, Forrest Gumpot elevenítette fel. A videóban nemcsak a híres padjelenet köszön vissza, hanem több eredeti motívum is megjelenik, köztük a legendássá vált futás és a garnélarák-halász hajó.

Tom Hanks zenész fia, Chet Hanks legújabb dala, a „You Better Run” („Jobb, ha futsz”) egyértelmű tisztelgés édesapja egyik legismertebb filmszerepe, a Forrest Gump előtt. A dalhoz készült videoklipben Chet az eredeti film jeleneteit szinte tökéletesen másolja: látható például, ahogy egy hajón állva énekel, amelynek oldalán a film híres női karakterére utalva a „Jenny” név olvasható. A legendás padjelenet is visszatér a klipben, ahol nem más ül Chet mellett, mint az eredeti Forrest Gump, Tom Hanks. Tom Hanks a Forrest Gumpban: a színész fia újraalkotta a jelenetet

Forrás: AFP Az Oscar-díjas színész számára nemcsak szórakozás volt részt venni fia projektjében, szinte kötelességének is érezte, hogy benne legyen a videóban. Úgy érezte, így támogathalja legjobban fiát, hogy sikeres legyen zenei életben. Tom Hanks fia súlyos drogfüggő volt Chat Hanks korábban súlyos drogfüggő volt, de azt nyilatkozta, nem hibáztatja ezért a születit. Az emberek azt hiszik, hogy Tom Hanks fiaként úgy nőttem fel, hogy úgy éreztem, én vagyok a király. Valójában azonban úgy nőttem fel, hogy teljesen értéktelennek éreztem magam - mondta Chet. A zenész szerint ezért nem a szülei voltak hibásak, sokkal inkább a kortársai tehettek róla. „Az emberek azt éreztették velem, hogy 'Biztos azt hiszed, jobb vagy nálam', pedig nem így volt. Én csak azt akartam, hogy mindenkivel barátok legyünk, és úgy bánjanak velem, mint bárki mással" - mesélte.