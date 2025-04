Kiderült: titokban újra találkozgat Jennifer Aniston és Brad Pitt

Külföldi lapok információi szerint Jennifer Aniston és Brad Pitt is nyitott a lehetőségre, hogy együtt szerepeljenek egy romantikus vígjátékban. „Az 56 éves Jennifer karrierjében teljes kört átívelő pillanat volna, ha a 61 éves Brad partnereként szerepelne” – idézett egy bennfentest a Bors. Hozzátette: „Szakemberek éjt nappallá téve keresik most a legütősebb forgatókönyvet. Jen és Brad nem segít be; kizárólag azt kötötték ki, hogy a sztori kiváló minőségű és lehengerlő legyen.”

Brad Pitt és Jennifer Aniston közös filmet terveznek

Forrás: Getty Images

Az elképzelés szerint egy Bridget Jones-stílusú romantikus vígjáték lehet a megfelelő műfaj, amely lehetőséget ad a két színésznek, hogy humorral, érzelmekkel és öniróniával dolgozzanak a vásznon.

Bár korábban Aniston kizárta, hogy Brad Pitt-tel közös filmben szerepeljen – „Braddel nem tervezzük, hogy mozifilmben is játsszunk, ez házaspárként csak komplikációkkal járna” – nyilatkozta 2004-ben a TMZ-nek –, a jelek szerint az idő múlása új lehetőséget teremtett.

Brad Pitt és Jennifer Aniston kapcsolata

A két színész közötti kapcsolat az évek során barátsággá formálódott, és ezt sokan romantikus közeledésként értelmezték. A találgatások különösen akkor kaptak lángra, amikor a 2020-as SAG Awards díjátadón megölelték egymást. Jennifer Aniston jelenleg egyedülálló, ám Brad Pitt Ines de Ramon ékszertervezővel alkot egy párt. A forrás szerint a nő nem akarja megakadályozni, hogy Brad Pitt és Jennifer Aniston együtt dolgozzon. „Ha Jen és Brad együtt dolgozna, az ismét beindítaná a szóbeszédet, amit Inesnek nem lesz könnyű kezelnie. Ám ő nem az a fajta ember, aki a párja karrierjének útjába áll, így nem lesz gond. Jenre ő is csak jó barátként tekint, akárcsak Brad” – mondta a bennfentes.