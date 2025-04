10 világsztár, akik személyesen találkozhattak Ferenc pápával

A szentatya nemcsak hívők millióival, de világsztárokkal is találkozott – méghozzá nem is akárkikkel. A Vatikánban zajló személyes audienciák során Hollywood legnagyobb nevei közül többen is beszélgethettek a pápával egyebek között környezetvédelemről, hitről, oktatásról vagy éppen a gyászról.

Ferenc pápa 2013 óta vezette a katolikus egyházat, megválasztása óta számos prominens személlyel találkozott, akik különféle jó ügyek miatt kereshették fel őt a Vatikánban. A találkozások között voltak ünnepélyes díjátadók, magánjellegű beszélgetések, de többen áldást is kértek. Tíz olyan hírességet mutatunk be, akik pár pillanatra a pápa személyes figyelmét élvezhették. Ferenc pápa a halála előtti napon, húsvétvasárnap

Forrás: Getty Images Ferenc pápa halála: 10 híresség, akik találkozhattak a szentatyával 1. Leonardo DiCaprio A színész és környezetvédelmi aktivista 2016-ban 15 precre találkozhatott Ferenc pápával. A klímaváltozásról és a környezeti felelősségvállalás fontosságáról beszélgettek. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) által megosztott bejegyzés 2-3. Katy Perry és Orlando Bloom A sztárpár 2018-ban közösen találkozott a szentatyával. A látogatásról közös fotókat is megosztottak a közösségi médiában. A bejegyzés megtekintése az Instagramon KATY PERRY (@katyperry) által megosztott bejegyzés 4. David Henrie A színész 2018-ban kereste fel Ferenc pápát feleségével, Maria Henrie-vel, az asszony harmadik vetélése után. A pápa áldást adott a párra, és azt mondta nekik: „Ne aggódjanak – jönni fog egy baba.” Nem sokkal később megszületett kislányuk, Pia Philomena Francesca. A bejegyzés megtekintése az Instagramon David Henrie (@davidhenrie) által megosztott bejegyzés 5. George Clooney A filmsztár 2015-ben vehetett át pápai kitüntetést a Scholas Occurrentes nevű, oktatást támogató nemzetközi szervezet támogatásáért. 6. Angelina Jolie A színésznő 2015-ben röviden találkozott Ferenc pápával, miután a Vatikánban bemutatták Rendíthetetlen című filmjét. 7. Mark Wahlberg 2017-ben Ferenc pápa személyes vendégeként vett részt a Családok Világtalálkozóján Philadelphiában Mark Wahlberg, ő volt a rendezvény házigazdája. 8. Bono (U2) Az ír énekes 2018-ban és 2022-ben is találkozott a pápával. Előbb az oktatásról és szegénységről, majd később a klímaváltozás elleni küzdelemről tárgyaltak. 9. Arnold Schwarzenegger A korábbi kormányzó és filmsztár 2017-ben audiencián vett részt, ott találkozott a pápával. 10. Andrea Bocelli Az olasz operaénekes több alkalommal is járt a Vatikánban: 2014-ben, 2017-ben, 2019-ben és 2022-ben is találkozott Ferenc pápával a fellépései vagy egyházi események kapcsán.