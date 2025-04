Felismered a világsztárokat gyerekkori képeik alapján? – Fotók

Mielőtt a vörös szőnyegről, a luxusvillákról és világhírről szólt volna az életük, mind voltak egyszer iskolások, tejfogasok, anyukák kedvencei. Nézd meg, mennyire (nem) ismerhetők fel a világsztárok gyerekként! Íme, a gyerekkori fotók a világsztároktól!

Még a legnagyobb világsztárok is voltak egykor cuki gyerekek a gyerekkori fotóik alapján.

Forrás: Shutterstock

A hírességek is voltak egyszer... cuki gyerekek – Felismered őket a gyerekkori fotók alapján?

A világ legnagyobb sztárjait mindenki ismeri. De mi történik, ha megmutatjuk őket a hollywoodi csillogás előtti időkből? Mielőtt milliók rajongtak volna értük, volt idő, amikor ők is csak átlagos kisgyerekek voltak – vagy legalábbis annak tűntek. De vajon rájuk ismernél egy régi fotóik alapján?

Bronxból a vörös szőnyegre

Forrás: NORTHFOTO

A fotón egy nagy szemű, kíváncsi tekintetű kislány néz vissza ránk, akinek a mosolya már akkor is magabiztosságot sugallt. Jennifer Lopez, vagy ahogy anyakönyv szerint ismerjük: Jennifer Lynn Lopez, Bronxban nőtt fel, és már korán táncolni, énekelni tanult. A 80-as évek végén kezdte pályafutását, de csak a Selena című filmmel robbant be igazán a köztudatba 1997-ben.

Most nézd meg újra a gyerekkori képét – rájönnél, hogy ez a kislány „Jenny from the Block”?

A kisfiú, aki nem szerette a figyelmet (kivéve ha szerepet játszhatott)

Forrás: Instagram/AnthonyHopkins

A kép, amit róla találtunk, egy kissé morcos fiúcskát ábrázol, akinek tekintetében már ott bujkál a komolyság, amiért később annyira tisztelni fogjuk. Sir Anthony Hopkins Walesben született, és fiatal korában zongorázni tanult, mielőtt színészi pályára lépett.

A Bárányok hallgatnak Hannibal Lecterjeként vált világhírűvé, de karrierje már jóval korábban elkezdődött. Egyesek szerint már gyerekként is „öreg lélek” volt – a kép alapján elhisszük. Hopkins egyébként diszlexiás volt, és emiatt nehezen boldogult az iskolában. Ma meg már Oscar-díjas legenda.

Angyalarcú srác, aki sosem nőtt ki a Titanicból

Forrás: Getty Images

Oké, ez talán a legkönnyebb. Az a huncut mosoly és szőke haj szinte egy az egyben megegyezik azzal, ahogy a 90-es évek poszterein nézett vissza ránk. Leonardo DiCaprio gyerekszínészként kezdte, és már a Growing Pains című sorozatban is figyelemre méltó volt.

Aztán jött a Titanic, és a világ minden nője Jack Dawsonnal álmodott.