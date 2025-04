Rákkal diagnosztizálták a magyarok kedvencét: a színész mindenkit figyemeztet

John Cena arra buzdítja az embereket, hogy figyeljenek oda magukra, és legyenek tisztában a bőrrák tüneteivel. A sztárról két rákos daganatot távolítottak el, a 47 éves profi pankrátor a bőr nappal szembeni védelmének fontosságáról beszélt, miután elismerte, hogy megfizette az árát annak, hogy korábban soha nem használt naptejet.

John Cena bőrrákdiagnózisa után a fényvédelemre hívja fel a figyelmet

Forrás: FilmMagic

John Cena bevallotta, hogy gyermekkorában és felnőttként is elhanyagolta a bőrvédelmet

A WWE-sztár arra buzdítja az embereket, hogy legyenek tisztában a bőrrák tüneteivel, illetve a napvédelem fontosságáról beszélt. John Cena bevallotta, hogy sem a Massachusettsben töltött gyermekkorában, sem a későbbi floridai életében nem törődött a fényvédelemmel.

„Egy rákos daganatot távolítottak el a jobb mellizmomból. Egy évvel később visszamentem, és eltávolítottak egy másikat is a jobb vállam környékéről” — mondta el a sztár, aki azt is elárulta, hogy aki nézi a WWE-t, láthatja is a két heget a testén.

Reméli, hogy történetének megosztásával másokat is arra ösztönözhet, hogy jobban vigyázzanak a bőrükre, miközben felhívja a figyelmet a bőrrák jeleire.

Ennek a betegségnek többféle típusa létezik, a három legfontosabb a bazálsejtes karcinóma, a laphámrák és a melanoma. Ezek mindegyikének elsődleges oka a napból vagy szoláriumból származó ultraibolya (UV) sugárzásnak való túlzott kitettség.

A Mayo Clinic szakértőinek közleménye szerint: „A bőrrák elsősorban a napnak kitett bőrfelületeken alakul ki, beleértve a fejbőrt, az arcot, az ajkakat, a füleket, a nyakat, a mellkast, a karokat és a kezeket, nőknél pedig a lábakat is”.