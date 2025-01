Barnító orrspray: a veszélyes TikTok-trend, ami még bőrrákot is okozhat

A téli hónapokban mindenki vágyik egy kis egészséges barnaságra, ötletek után pedig jobb híján gyakran a TikTokhoz fordulunk.

A természetes barnulást próbálja kiváltani az új TikTok-trend.

Forrás: Shutterstock

Lerántjuk a leplet a TikTok egyik legveszélyesebb szépségápolási trendjéről

Mi az a barnító orrspray?

Ha rákeresünk a barnító orrspray (tanning nasal spray) kifejezésre, azonnal rengeteg videót találunk fiatal lányokról, akik büszkén mutogatják barna bőrüket, amit napozás nélkül, csupán egyetlen orrspray segítségével értek el. A barnító orrspray pontosan az, aminek hangzik: egy olyan orrspray, ami összetevőinek hála barnábbá teszi a bőr színét.

Sok orrspray hatóanyaga a melanotan II, amely a szervezet által termelt, alfa-melanocitákat stimuláló hormon szintetikus változata. Ez a hormon serkenti a melanogenezist, vagyis a melanin pigment termelődését a melanocitákban, ami sötétebbé teszi a bőrt.

–magyarázza Brendan Camp, okleveles bőrgyógyász. A spray hatása azonban átmeneti, azonnal elmúlik, amint befejezzük a használatát. A melatonan II.-őt orrspray, illetve injekció formájában használják a vállalkozó szelleműek, de fontos megjegyezni, hogy a melanotan termékek használatát a szabályozó hatóságok nem hagyják jóvá, és súlyos egészségügyi kockázatokkal járhatnak.

Veszélyes trend

A napozás nélküli barnulást ígérő termékek eleve gyanúsan hangzanak, de az orvosok azt is kiemelik, hogy nem szabad bármit ész nélkül felszippantani az orrunkba, csak mert valaki ezt javasolja.

A szer belégzése asztmát, vagy más gyulladást válthat ki a szervezetben és ami még fontosabb, hogy mivel nem hatóságok által bevizsgált és ellenőrzött készítményről van szó, nem tudhatod pontosan, hogy mit lélegzel be.

A túlzott melanotan használata bőrrákot vagy más bőrbetegségeket okozhat, mivel utánozza a szervezet melanocita-stimuláló hormonját, melanogenezist okozva.

Nem csak a bőrre káros

A barnító orrspray használata nemcsak bőrbetegségek melegágya lehet, de használatával megnőhet a gyomor- és bélrendszeri megbetegedések kockázata is. Arról nem is beszélve, hogy mivel közvetlenül az orrba kell permetezni az anyagot, az azonnal felszívódik a véráramba, növelve ezzel a kockázatokat és mellékhatásokat. Mellékhatás lehet még a bőr korai öregedése, szédülés, hányinger, illetve étvágycsökkenés is.

Sőt, egy lány a TikTokon arról számolt be, hogy az orrspray használatát követően pigmentfoltok alakultak ki a szemén.

Hogyan barnuljunk biztonságosan?

Vannak bizonyos utak, amiket bármennyire is szeretnénk, nem lehet lerövidíteni. Az egészséges barnulás egyik módja, ha megfelelő fényvédelem mellett, többször, de kevesebb időt töltünk a szabadban. A másik UV-mentes megoldás pedig az önbarnító krémek és habok használata, amiknek használata elsőre ijesztőnek tűnhet, de egy kis gyakorlással látványos eredményt lehet elérni velük.