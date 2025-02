Kvíz: mennyire emlékszel az ikonikus Melrose Place című sorozatra?

A Melrose Place a 90-es évek egyik legsikeresebb sorozata volt, amelyben huszonéves fiatalok mindennapjait követhettük végig, amit nem mellesleg az a Darren Star alkotott meg, aki a Szex és New York vagy az Emily Párizsban című szériákat is. Ha te is imádtad, tesztelt tudásodat ezzel a kvízzel!

A kvíz, amiből kiderül, mennyire vagy képben a 90-es évek egyik legnépszerűbb sorozatával. A hét évadon át futó Melrose Place egy Los Angeles-i lakóparkban játszódott, ahol számtalan szerelem szövődött a falak között a 226 epizód során. A drámasorozat 1999-ben, tehát 25 évvel ezelőtt ért véget, mi pedig ennek apropójából pedig elhoztunk egy újabb filmes kvízt. Kvíz: jöjjön 10 kérdés a Melrose Place című sorozattal kapcsolatban

Forrás: Shutterstock Kvíz: jöjjön 10 kérdés a Melrose Place című sorozattal kapcsolatban A Darren Star által készített sorozatot 1992 és 1999 között vetítették az amerikai FOX csatornán. A sorozat Los Angelesben, a Melrose Place lakópark lakóinak életét és bonyolult viszonyait mutatta be, melyek tele voltak szenvedéllyel, titkokkal, intrikával és persze szerelemmel. Az első évad állandó szereplői közé tartozot Matt Fielding (Doug Savant) az egyedül élő srác, aki keresi az igazi szerelmet. A sorozat elején egyetlenegy igazi pár él a Melrose Place-en, ők Jane (Josie Bissett) és Michael Mancini (Thomas Calabro). Jane egy 23 éves feltörekvő divattervező, Michael pedig egy együttérző sebész. Az ő szomszédaik még Alison Parker (Courtney Thorne-Smith) és Billy Campbell (Andrew Shue). Alison, aki a D&D reklámügynökségnél dolgozik, mint telefonközpontos, míg Billy taxisofőrként keresi a kenyerét. De ha igazi Melrose Place rajongó vagy, akkor biztosan emlékszel a fent felsorolt karakterekre, a legnagyobb fordulatokra, a bonyolult szerelmi háromszögekre és az izgalmas kalandokra. Most itt az idő, hogy megmutasd, mennyit tudsz erről a sorozatról! Felkészültél?

1/10 Melyik városban található a híres Melrose Place lakópark? New York Los Angeles Chicago 2/10 Melyik évben indult el a Melrose Place sorozat? 1990 1992 1995 3/10 A sorozat elején a Beverly Hills 90210 egyik szereplője a szerelmével üldözi a Melrose Place egyik lakóját, a jóképű, segédmunkást, Jake Hansont. Ki a hölgy? Kelly Taylor Donna Martin Brenda Walsh 4/10 Ki alakította a sorozatban a rámenős és áskálódó Amanda Woodwardot? Heather Locklear Marcia Cross Lisa Rinna 5/10 A Melrose Place-t eredetileg egy sikeres sorozat spin-offjának tervezték a készítői, de végül nem sok kapcsolódási pontja lett a két szériának. Melyik volt ez a sorozat? Sunset Boulevard Beverly Hills 90210 Hollywood Heights 6/10 Ki volt az a karizmatikus és korrupt orvost, aki megpróbálta megölni Amandát a műtőasztalon? Dr. Peter Burns Craig Field Michael Mancini 7/10 Mi volt Michael Mancini foglalkozása a sorozatban? Ügyvéd Orvos Ingatlanügynök 8/10 Melyik szereplőpáros románcára összpontosított a sorozat az első évad alatt? Amanda és Billy Michael és Kimberly Billy és Alison 9/10 Ki volt az a karakter, aki egy este részegen botorkált a ház medencéje körül, amikor is beleesett és megfulladt? Brooke Armstrong Sydney Andrews Jennifer Mancini 10/10 Ki az a karakter, aki a hatodik évadban öngyilkos lett, Jennifer kocsijában? Matt Fielding Craig Field Billy Campbell