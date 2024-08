Baywatch-sztárok: vajon hol vannak a kedvenceink, és mi történt velük az elmúlt évtizedekben?

David Hasselhoff

Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

2. PamelaAnderson

A szexi színésznő a Baywatch harmadik évadában csatlakozott CJ Parkerként a sorozathoz. Pamela Anderson szinte eggyé vált a szereppel, ikonikus karaktere után, később is olyan szerepeket vállalt, amelyek „szőke bombázó” imázsát erősítették. A Broadwayre is eljutott, Roxie Hartot alakította a Chicagóban. Tommy Lee-vel való viharos kapcsolata, nyilvánosságra került szexvideója és a Hulu Pam & Tommy minisorozata után, hogy átvegye az irányítást a saját narratívája felett, könyvet írt és dokumentumfilmet forgatott az életéről, amely a Netflixen látható.

Pamela Anderson

Forrás: Michael Tran / AFP

3. Jeremy Jackson

A Hobie karakterét 159 epizódban alakító színész David Hasselhoff után a második legrégebbi stábtag. Kettejük között szoros barátság alakult ki, 1993-ban Jackson lehetőséget kapott, hogy zenészként felléphessen Hasselhoff európai turnéján. A Baywatch után az élete kisiklott: letartóztatták kristálymet birtoklása miatt, 90 napos börtönbüntetésre ítélték és számos alkalommal került rehabilitációra. 2015-ben két ember megkéselése miatt letartóztatták, 270 nap börtönre és öt év próbaidőre ítélték. Ma már józan, és személyi edzőként dolgozik.

Jeremy Jackson

Forrás: Northfoto

4. Erika Eleniak

Az ártatlan arcú, férfiak kedvencét, Shaunit játszotta a Baywatchban. Miután 1992-ben elhagyta a sorozatot, filmezni kezdet. Több főszerepet is kapott, és több népszerű sorozatban is játszott. 2020-ig vezette a Spiritual Alchemy podcastot, és a The Real Gilligan's Island és a Celebrity Fit Club valóságshow szereplői között is megjelent. Kétszer ment férjhez, egy lánya van.

Erika Eleniak

Forrás: Profimedia

5. Nicole Eggert

A Baywatch után is megmaradt a sorozatoknál, szerepelt többek között a Szívek szállodájában is, de több reality műsorban is megjelent. Ő vezeti a Perfectly Twisted podcastot, amelyben arról beszél, hogyan váltja le Hollywoodot a külvárosi életre. 2018-ban szexuális zaklatással vádolta meg a Happy Days sztárját, Scott Baiót, aki tagadta a vádakat. A színésznőnek két lánya van. 2024-ben bejelentette, hogy kettes stádiumú mellrákja van.