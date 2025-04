50 éves lett Hollywood egyik legszexibb jófiúja: Pedro Pascal

Talán mindent elárul Pedro Pascalról, hogy bár nincsenek gyerekei, mégis ő Hollywood kedvenc daddy-je, aki bennünket is bármikor álomba ringathatna erős karjaival.

Pedro Pascal ma ünnepli születésnapját. Forrás: Getty Images Europe

50 éves lett Pedro Pascal

Nehéz út a sikerig

Pascal hollywoodi pályafutása nem indult zökkenőmentesen: a chilei származású színész évtizedeken keresztül szerepelt olyan népszerű sorozatokban, mint a Buffy, a vámpírok réme, A mentalista, vagy az Esküdt ellenségek– azonban mindig csak mellékszerepeket kapott.

Hogy miért nem látták meg az egzotikus szépfiúban a potenciált a rendezők, az érthetetlen számunkra, azonban 2013-ban minden megváltozott, amikor megkapta a Trónok Harca Oberyn Martelljének szerepét: Pascal egy csapásra Hollywood legnagyobb ágyúi közé került.

Azóta pedig nincs megállás: a Mandalóri, a Last of us és a Kingsman főszereplőjeként is sorra hódítja meg a filmkritikusok és a nők szívét. És hogy mit érdemes tudni mindenki kedvenc apucijáról? Mutatjuk!

1. A kezdetek

Mielőtt elérte első színészi sikereit, pincérkedéssel próbálta meg eltartani magát, több-kevesebb sikerrel, ugyanis állítólag pusztítóan rossz volt a munkájában. Olyannyira, hogy több, mint tízszer bocsátották el összesen.

2. Nem a legyek hordták össze!

Szerencsére ma már nem kell Pedrónak az asztalok között rohangálnia, inkább máshogy tartja formában kidolgozott testét: személyi edző segítségével. A Last of us forgatása idején minden nap órákat tesizett, edzője pedig azt nyilatkozta, hatalmas potenciál van Pascalban, aki nincs is tudatában annak, hogy valójában mennyi erő lakozik benne. Hát, szó mi szó, a potenciált azt mi is látjuk...

3. Szerelem a levegőben

Pedro Pascal párja (ha van) egyelőre rejtély, de az tény, hogy a napokban Jennifer Anistonnal látták együtt New Yorkban vacsorázni, a találgatások pedig természetesen azonnal beindultak. Hogy kialakul-e valami románc köztük, azt egyelőre nem tudjuk, de egy biztos: mi szurkolunk nekik!

4. Az egészség oltárán

A Trónok harca egyik legikonikusabb (és legszomorúbb, ha minket kérdezel) jelenete volt, amikor a Hegy az ujjaival kinyomta szegény Oberyn szemeit. A látvány örökre belénk égett és valószínűleg a többi rajongóba is, ugyanis rengeteget fotózkodnak Pascallal úgy, hogy az ujjaikat a szemeire nyomják. Ennek következtében a színész többször is szemgyulladást kapott és ez is kitűnően mutatja, mennyire csodálatos ember, hiszen mindent bevállal a rajongók kedvéért.