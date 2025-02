Az őrületbe kergeti az áldozatait az új gyilkos gombafaj

Észak-Írországban egy elhagyott lőporraktár mennyezetén egy furcsa fertőzött pókot találtak. A tudósok meglepve tapasztalták, hogy a barlangi pókok messze elhagyták a természetes lakóhelyüket, és teljesen irracionálisan viselkedtek. Mit tett velük ez az új gyilkos gombafaj?

Zombi pókokká válnak az új gyilkos gombafajtól.

Egy új gyilkos gombafaj jelent meg az Egyesült Királyságban

A brit és ír barlangokban felfedezett új gyilkos gombafaj a pókokat teljesen „zombivá” változtatja, és arra kényszeríti őket, hogy elhagyják rejtekhelyeiket, és védtelen helyre költözzenek, mielőtt megölnék őket. A gombát a híres természettudósról, Sir David Attenboroughról nevezték el Gibellula attenboroughii névre. A gyilkos oly módon változtatja meg a pókok viselkedését, hogy elősegítse a saját spóráinak elterjedését a barlangrendszerekben.

Először egyszerű gombás fertőzésnek tűnt

A gomba kétféle barlangi pókot érint.

Az egyik pók, a Metellina merianae, általában a barlangbejáratok közelében él, ahol még mindig van fény.

A másik, a Meta menardi a barlangok sötétebb részeit kedveli.

Mindkét faj képzett hálókészítő, általában rejtőzködve élnek, csak a zsákmányért jönnek elő.

De miután megfertőzte őket a gomba, valami nagyon szokatlant tesznek: elhagyják biztonságos helyeiket, és a barlang falán vagy mennyezetén lévő szabad területekre költöznek.

A viselkedésváltozás elősegíti a gomba spóráinak terjedését. A barlangokban természetesen vannak olyan légáramlatok, amelyek ezeket a spórákat új területekre szállítják, és azáltal, hogy a pókokat elpusztítja a nyílt tereken, a gomba biztosítja, hogy spórái így még messzebbre eljuthassanak.

Ez a viselkedési manipuláció a brazíliai atlanti esőerdő híres „zombihangya-gombáinál” látható mintákat tükrözi, ahol a fertőzött hangyák kénytelenek elhagyni kolóniáikat, és olyan pozíciókban kerülnek és halnak meg végül, amelyek optimalizálják a spórák szétszóródását.

A jelenség olyannyira felkeltette a közvélemény érdeklődését, hogy számos könyvet, filmet készítettek már róluk, a népszerű „ The Last of Us ” című televíziós sorozatot is ez ihlette.