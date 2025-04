Penélope Cruz 51 éves lett: 10 dolog, amit biztosan nem tudtál a spanyol szépségről

Penélope Cruz és Javier Bardem 1992-ben ismerkedtek meg, de csak jóval később szerettek egymásba

5. Pedro Almodóvar a mentora

Penelope alig 19 éves volt, mikor maga Pedro Almodóvar kereste meg, hogy gratuláljon a filmjeihez. Először oda sem akart menni a telefonhoz, mert azt hitte, csak viccelődnek vele, annyira felnézett a híres rendezőre. A későbbiekben Penélope Cruz gyakran dolgozott együtt a híres spanyol rendezővel, Pedro Almodóvarral, aki egyik legfontosabb mentora.

6. Kezdetben nem vették elég komolyan

Elsőként Almodóvar Kika című filmjének meghallgatására ment, de ott túl fiatalnak bizonyult a szerepre. Azonban a rendező megígérte neki, hogy ír neki egy testhezálló szerepet. Az Eleven hús főszerepéhez sem volt még elég érett, ezért kifejezetten neki írta meg a film kezdőjelenetét, amelyben egy prostituált a buszon szüli meg a fiát.

7. Első spanyol Oscar-díjas színésznő

Ő az egyetlen spanyol színésznő, akinek sikerült Hollywoodban befutnia és hosszabb időn keresztül az amerikai filmipar élvonalában dolgoznia. Cruz egyben az első spanyol színésznő, akit – a legjobb női főszereplő kategóriában Pedro Almodóvar Volver című filmjében nyújtott produkciójáért – az Oscar-díjra és az Golden Globe-díjra is jelöltek. Később a Vicky Cristina Barcelona című filmben alakított szerepéért meg is kapta a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat.

8. Terhesen is forgatott

Hét hónapos terhes volt a fiával, amikor befejezték A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken forgatását. Ha ezt tudva nézzük a filmet, észrevehetjük, hogy sok kameraállásból nem látszik a hasa, vagy ha mégis, akkor egy vastag öv takarja.

9. Producerként is megmutatta tehetségét

2016-ban mutatták be a Mama című filmet, amiben nemcsak főszereplőként, hanem producereként is részt vett. A történetben egy tanárnőt alakít, akinek daganatot találnak a mellében, miközben az élete egyébként is teljesen szétesik. Ennek ellenére a Mama egyáltalán nem egy sötét, depressziós film, sőt, inkább éppen ellenkezőleg.

10. Számtalan márka reklámarca

Penélope Cruz számos világhírű márkához adta már az arcát. Húgával együtt a spanyol Mango divatcéget is népszerűsítették már, továbbá közreműködtek egy ruhakollekció elkészítésében. 2000-ben felkerült Maxim magazin, a világ 100 legszexisebb nője listájára.

