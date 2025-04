Felfoghatatlan tragédia: terhes volt a 24 évesen elhunyt, egykori gyereksztár

Sophie Nyweide, akit olyan filmekből ismerhetünk, mint a Bella (2006), a Margot az esküvőn (2007), a Mammut (2009) és a Noé (2014), április 14-én, 24 éves korában meghalt. Holttestét Bennington városában, a Roaring Branch folyó partján, egy erdős területen találták meg. A halotti bizonyítvány szerint Nyweide állapotos volt a halálakor - az egyelőre nem ismert, hogy terhessége mennyire volt előrehaladott.

Meghalt Sophie Nyweide, egykori gyereksztár

Forrás: AFP

Sophie Nyweide halála: az egykori gyerekszínész drogozott

A benningtoni rendőrség tájékoztatása szerint Sophie Nyweide testét egy férfi találta meg, aki azonnal értesítette a hatóságokat. A férfi együttműködik a nyomozókkal, és nem tekintik gyanúsítottnak. A rendőrség jelenleg a halálesetet „lehetséges, nem szándékos túladagolásként” vizsgálja, de a végleges boncolási és toxikológiai jelentések még nem állnak rendelkezésre.

Sophie Nyweide édesanyja, Shelly Gibson, aki maga is színésznő, a TMZ-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy lánya kábítószert használt, és halála idején számára ismeretlen emberekkel volt együtt. „Tudomásom szerint drogot használt, és nagyon törékeny testalkatú volt” – mondta Gibson. „Nem ismerem azokat, akivel a halála idején tartózkodott."

Sophie Nyweide hatévesen debütált a filmvásznon a Bella című film főszerepében. Ezt követően számos filmben és televíziós sorozatban szerepelt, többek között a Mammutban, ahol Michelle Williams és Gael García Bernal lányát alakította. Utolsó képernyőn való megjelenése a 2015-ös What Would You Do? című műsorban volt.