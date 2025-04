Már csak egyet kell aludni a The Last of Us legújabb évadáig – 5 érdekesség a népszerű sorozatról

Új évaddal érkezik a The Last of Us, mi pedig számoljuk vissza a napokat, hogy mikor láthatjuk Pedro Pascalt újra apokaliptikus apuka szerepben.

A The Last of Us színészei.

Forrás: Shutterstock

5 érdekesség a The Last of Us-ról

Meghódította a nézők szívét

Az egyik ok, amiért a The Last Of Us olyan népszerűvé vált, az az, hogy a történet messze túlmutat a zombikon és a posztapokaliptikus terroron, amire a marketing előszeretettel támaszkodik.

A történet középpontjában ugyanis egy elég rendhagyó párocska áll: Joel, aki még mindig nem tette túl magát tinédzser lánya halálán és Ellie, a fiatal nő, akinek a védelmével megbízták a férfit.

A kis csapatnak pedig át kell haladniuk a zombiapokalipszis sújtotta Amerikán, miközben kalandról kalandra közelebb kerülnek egymáshoz. Érdekes felvetés, nem? Pedig a The Last of Us jócskán többet ad, mint izgalmas storyline-t.

Húsba maró színészi játék, döbbenetes operatőri munka és új szemléletű rendezés jellemzi ezt a fantasztikus alkotást, az új évad közeledtével pedig összeszedtünk 5 érdekes tényt, amit még nem tudtál minden idők egyik legjobb sorozatáról.

1. Az egyik legdrágább sorozat a HBO történetében

A sorozat első évadának készítése állítólag több, mint 100 millió dollárba került, ami részenként nagyjából annyi, amint a Trónok harca költségvetése a legutolsó évadban. Erős kezdés, mi?!

2. Nem csak fikció

A történet középpontjában álló zombijárványt kiváltó gombafaj (cordyceps) valóban létezik, igaz, jóval gyengébb verzióban: csupán rovatokat képes megfertőzni, kiváltképp hangyákat, akikben a fertőzés után megnövekszik az öngyilkosságra való hajlam.

3. A fertőzöttek mozgása

A sorozatban szereplő fertőzötteket játszó színészek mozgás-tréningeken vettek részt, sőt, a játék néhány clicker-hangját és mozdulatát is újrahasznosították, hogy hiteles legyen.

4. Városokat építettek fel

A posztapokaliptikus hangulat elérése érdekében a stáb komplett díszletvárosokat épített elhagyott területeken– sokszor pedig élő növényekkel borították be”a házakat és utcákat.

5. A játék színészei is szerepelnek a sorozatban

Több eredeti játékbeli szinkronszínész feltűnik a sorozatban – például Merle Dandridge ismét eljátszotta Marlene szerepét, míg Troy Baker (Joel hangja a játékban) egy másik karaktert alakít.