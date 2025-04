Vilmos herceg már nem a Harbottle & Lewis ügyvédi irodával dolgozik. A cég évtizedek óta a királyi család legszűkebb jogi tanácsadói körébe tartozott, egyik vezető partnere, Gerrard Tyrrell hosszú ideje Károly király egyik legközelebbi bizalmasa. Ahogy a Life.hu is beszámolt róla, a trónörökös most a Mishcon de Reya csapatát választotta – azt az irodát, amely a ’90-es évek egyik legnagyobb királyi botrányát, Diana hercegné válóperét is vitte.

Kiderült, hogy miért bérelte fel Vilmos herceg Diana hercegné válóperes ügyvédeit

Forrás: POOL

A váltás nemcsak praktikus döntés volt, hanem egyértelmű, szimbolikus üzenet is. „Vilmos a saját útját akarja járni. Nem akarta tovább apja ügyvédeit alkalmazni. Ennyire egyszerű. A maga ura akar lenni” – állítja egy bennfentes.

Vilmos herceg a saját útján akar járni

A választott iroda, a Mishcon de Reya, jól ismert név a brit közéletben. Egyik partnere, Anthony Julius képviselte Dianát a sokat emlegetett 1996-os válóper során. Julius emellett a Diana Memorial Fund társalapítója is, vagyis nemcsak jogi képviseletet nyújtott, de személyes és szakmai kapcsolata is volt a néhai hercegnővel.

Vilmos herceg már korábban is utalt rá, hogy a királyi szerepet másképpen értelmezi, mint elődei. 2023 novemberében a BBC-nek adott interjújában így fogalmazott: „Megpróbálom másképp csinálni, a saját generációmnak. Talán egy kisebb R-rel a ‘Royal’ szóban – ha értik, mire gondolok.”

Az Earthshot-díj alapítójaként az empátiát és az együttműködést helyezi előtérbe. „Ez inkább a hatásalapú filantrópiáról, az együttműködésről, az emberek segítéséről szól. És hozzácsapnám az empátiát is, mert tényleg fontos nekem az, amit csinálok. Ez hatással van az emberek életére. Szerintem jót tenne a világnak az empatikus vezetés.”

A jogi képviselet megváltoztatása a királyi belpolitikában szokatlan lépés, különösen akkor, ha az új tanácsadók korábban egy másik családtag – éppen Vilmos apja ellen – dolgoztak. A palota hivatalosan nem kommentálta a döntést.