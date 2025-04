Megdöbbentő fotókat posztolt Budapestről Will Smith: a világsztár magyarul üzent rajongóinak

Will Smith nemrég jelenette be közelgő Based on a True Story című koncertturnéját. A turné egyik állomása Budapest lesz, egészen pontosan a Budapest Parkban lép majd fel Will Smith, augusztus 14-én, este 18 órás kezdéssel. Úgy tűnik azonban, nem csak mi, ő is várja, hogy hazánkba látogasson...

Will Smith hamarosan Budapesten lép fel

Forrás: Northfoto

Will Smith nem először látogat hazánkba

Will Smith 2019-ben járt már Budapesten, a Bazilika előtt ünnepelte a születésnapját, de a magyar fővárosban forgatta a Gemini Man című filmjét. Az amerikai produkció 2017 októberétől 2018 év végéig összesen négy gyártási időszakban dolgozott Magyarországon. Will Smith az országban töltött napjait többször is megörökítette, a főváros pedig többször is bekerült a világsajtóba. Az ittlétéről készült képekből most az Instagramjára is kitett náhányat. Úgy tűnik, a világsztár szívesen lép fel Budapesten, posztjában a fellépése dátumát írta és magyarul pedig azt, hogy hamarosan találkozunk. A műsorban a Based on True Story dalai mellett előkerülnek az olyan klasszikus slágerek is, mint a Gettin’ Jiggy Wit It, a Miami vagy a Summertime.