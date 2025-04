Budapestre érkezik Will Smith: ezért jön hazánkba a világsztár

Nem először jön Magyarországra Will Smith. 2019-ben a Bazilika előtt ünnepelte a születésnapját.

Will Smith augusztusban Budapesten ad koncertet

Forrás: Getty Images North America

Will Smith nyári turnéjának egyik állomása Budapesten lesz

A Grammy-díjas énekes, színész és sokoldalú szórakoztató művész, Will Smith nemrég jelenette be közelgő Based on a True Story című koncertturnéját. A nyári turné apropója, hogy a sztár két évtized után új albumot adott ki.

A turné egyik állomása Budapest lesz, egészen pontosan a Budapest Parkban lép majd fel Will Smith, augusztus 14-én, este 18 órás kezdéssel. A műsorban a Based on True Story dalai mellett előkerülnek az olyan klasszikus slágerek is, mint a Gettin’ Jiggy Wit It, a Miami vagy a Summertime.